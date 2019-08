Európske burzy v piatok oslabili, Dax klesol o 1,15 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York 23. augusta (TASR) - Európske akciové trhy na konci týždňa oslabili. Výpredaj na burzách spustila eskalácia obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Podvečer sa hlboko v negatívnom pásme nachádzala aj Wall Street.Kľúčový nemecký akciový index Dax v piatok padol o 1,15 % a uzavrel na svojom dennom minime 11.611,51 bodu. Opäť tak klesol pod svoj 200-dňový kĺzavý priemer, ktorý je indikátorom dlhodobejšieho trendu. Dax si však za celý týždeň polepšil o 0,4 %.Hlavný francúzsky index CAC 40 oslabil o 1,14 % na 5326,87 bodu, taliansky FTSE MIB o 1,65 % na 20.473,86 bodu a britský FTSE 100 o 0,47 % na 7094,98 bodu.Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 1,17 % na 3334,25 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,78 % na 371,36 bodu.Podvečer sa hlboko v negatívnom pásme pohybovala aj Wall Street. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.00 h SELČ nachádzal so stratou takmer 500 bodov alebo 1,90 % na úrovni 25.752,34 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 1,79 % na 2870,77 bodu a technologický Nasdaq Composite o 2,29 % na 7808,45 bodu.Čína v piatok popoludní eskalovala obchodný spor s USA. Peking oznámil, že zavedie clá vo výške 5 % až 10 % na tovary z USA v hodnote 75 miliárd USD (67,78 miliardy eur) v dvoch krokoch s platnosťou od 1. septembra a od 15. decembra. Od 15. decembra tiež začne platiť clo na americké autá vo výške 25 % a na autosúčiastky vo výške 5 %.Trhy vo všeobecnosti počítali s reakciou Číny na to, že Trump začiatkom augusta prekvapivo ukončil prímerie a pohrozil, že od začiatku septembra uvalí clá vo výške 10 % na ďalšie čínske tovary v celkovej hodnote 300 miliárd USD. Výrazne negatívne však zareagovali na Trumpove vyjadrenia na Twitteri, kde napísal, že ešte v piatok zareaguje na nové čínske clá, a vyzval americké firmy, aby hľadali alternatívy k Číne a presunuli výrobu naspäť do USA.(1 EUR = 1,1065 USD)