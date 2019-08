V Nemecku Sýrčana obvinili z vojnových zločinov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Koblenz 23. augusta (TASR) - Nemecká prokuratúra obvinila 33-ročného Sýrčana z vojnových zločinov po tom, čo údajne pózoval na fotografiách s odrezanou hlavou nepriateľa. V piatok o tom informoval Jürgen Brauer, prokurátor v meste Koblenz v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko.Sýrsky utečenec sa údajne ešte v roku 2012 zapojil do ozbrojeného odporu proti sýrskej vláde prezidenta Bašára Asada. Je obvinený, že niekedy medzi začiatkom roka 2012 a 5. septembrom 2014 pózoval na fotografiách s hlavou predpokladaného nepriateľa,uviedol prokurátor Bauer.Muž žil po úteku zo Sýrie v Saarbrückene, metropole západonemeckej spolkovej krajiny Sársko, napísala agentúra DPA.Neexistuje žiadny dôkaz, že Sýrčan osobne odrezal hlavu mŕtvemu mužovi.dodal Bauer.Vyšetrovatelia následne našli fotografiu v mobilnom telefóne Sýrčana. Ten sa priznal, že na snímke je on, avšak vyhlásil, že odrezaná hlava nepatrí nepriateľskému bojovníkovi, ale našiel ju pod troskami.Ak sa ukáže jeho tvrdenie ako pravdivé, potom mu budú hroziť iné právne dôsledky, vysvetlil prokurátor. Neexistujú ani dôkazy, že podozrivý zdieľal fotografiu online.Sýrčan je už vo väzení za iné, menej vážne trestné činy. Teraz mu však môže hroziť dodatočný trest od jedného do desiatich rokov väzenia.