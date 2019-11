Európske burzy v stredu mierne oslabili, Dax klesol o 0,40 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 13. novembra (TASR) - Európske burzy uprostred mierne oslabili. Dôvodom je neistota týkajúca sa obchodných konfliktov.Hlavný nemecký index Dax v stredu stratil 0,40 % a uzavrel na úrovni 13.230,07 bodu. Kľúčový francúzsky index CAC 40 klesol o 0,21 % na 5907,09 bodu, taliansky FTSE MIB o 0,86 % na 23.578,43 bodu a britský FTSE 100 o 0,19 % na 7351,21 bodu.Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,34 % na 3699,50 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,32 % na 405,59 bodu.Trh síce očakáva, že americký prezident Donald Trump odloží rozhodnutie o zavedení ciel na dovoz áut z Európskej únie (EÚ), ale isté to bude až sa to skutočne stane. Takisto stále nie je jasné, či a kedy sa uzavrie avizovaná čiastočná obchodná dohoda medzi USA a Čínou.Euro mierne oslabilo. Európska centrálna banka (ECB) stanovila referenčný kurz v stredu na 1,1006 (v utorok: 1,1015) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9086 (0,9079) eura.Wall Street sa v stredu podvečer pohybovala v pozitívnom teritóriu. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 19.25 h SEČ nachádzal s plusom 0,23 % na 27.755,63 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,15 % na 3096,36 bodu a technologický index Nasdaq Composite 0,04 % na 8489,59 bodu.