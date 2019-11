Hromadné očkovanie proti chrípke využilo v Galante 50 zdravotníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Galanta 13. novembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša v Galante sa zapojila do 5. ročníka osvetového projektu Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke. V stredu zorganizovala hromadné očkovanie zdravotníkov na svojom pracovisku, ktoré využilo 50 zamestnancov nemocnice. Kampaň pokračuje aj v nasledujúcich dňoch, keď sa môžu zdravotníci nechať očkovať priamo na pracovisku. Cieľom Dňa očkovania proti chrípke v galantskej nemocnici je zvýšiť počet zdravotníkov chránených pred chrípkou očkovaním, motivovať ostatných kolegov a prispieť tak k ochrane ich zdravia a obmedzeniu cirkulácie vírusu chrípky v nemocnici.Galantská nemocnica sa v tomto roku prvýkrát zapojila k organizovanému očkovaniu zdravotníkov.povedal Martin Ballay, námestník nemocnice pre ošetrovateľskú starostlivosť. Podľa hlavnej epidemiologičky siete Svet zdravia Jany Skalovej ponúkla spoločnosť očkovanie zdravotníckeho personálu priamo na pracovisku všetkým svojim 17 lôžkovým zdravotníckym zariadeniam. Záujem prejavilo 300 zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nechali proti chrípke zaočkovať.Slovenskí epidemiológovia evidujú na Slovensku v priemere 800 úmrtí ročne v súvislosti s epidémiou chrípky, viac ako polovica z nich sú úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v priamej súvislosti s ochorením na chrípku. Tá môže byť obzvlášť závažná najmä u pacientov, ktorí majú vyššie riziko komplikácií spôsobených chrípkou, ako sú staršie osoby, chronicky chorí pacienti, pacienti s oslabenou imunitou alebo tehotné ženy. Očkovanie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najefektívnejšou ochranou proti chrípke.Zdravotníci predstavujú špecifickú rizikovú skupinu, pretože pracujú v rizikovom prostredí. Slovensko sa radí medzi krajiny s najnižšou zaočkovanosťou zdravotníkov proti chrípke. Projekt Chránime našich pacientov nadväzuje na ambíciu WHO dosiahnuť 100-percentnú mieru zaočkovania zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s pacientom. Do projektu Chránime našich pacientov je aktuálne zapojených viac ako 180 zdravotníckych zariadení na celom Slovensku.