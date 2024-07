Európske hlavné mestá ako potenciálne ciele Ruska. Peskov hrozí možným scenárom v prípade umiestnenia amerických rakiet

14.7.2024 (SITA.sk) - Európske hlavné mestá sa môžu stať „potenciálnymi cieľmi“ Ruska, ak ich krajiny budú súhlasiť s umiestnením amerických rakiet dlhého doletu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v rozhovore s ruským propagandistom Pavlom Zarubinom to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Rusko má podľa Peskova „dostatočný potenciál“ na odstrašenie týchto rakiet a „potenciálnymi obeťami sú hlavné mestá týchto (európskych) štátov“.Peskov poukázal na to, že počas studenej vojny boli americké rakety umiestnené v Európe namierené na Rusko a ruské rakety na Európu, čím sa európske krajiny stali primárnymi potenciálnymi obeťami akéhokoľvek konfliktu.„Spojené štáty rozmiestnili takéto rakety, rôzne typy rakiet s rôznym dosahom, ale vždy mierili na našu krajinu. Naša krajina preto identifikovala tieto európske lokality ako ciele pre naše rakety,“ povedal Peskov.V reakcii na komentár, že predchádzajúca konfrontácia sa skončila rozpadom Sovietskeho zväzu, Peskov povedal: „A Európa teraz praská vo švíkoch. Toto nie je najlepší čas pre Európu. Preto je opakovanie histórie v rôznom usporiadaní nevyhnutné, to im poviem.“