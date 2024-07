Obchodovanie s ľuďmi prekvitá hlavne v lete. Projekt Slovenskej katolíckej charity upozorňuje, na čo si treba dávať pozor

Základným pravidlom je preverenie

Svoje doklady si strážte

Je potrebné si všímať maličkosti

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

14.7.2024 (SITA.sk) - Slovenská katolícka charita (SKCH) v rámci projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi upozornila, že práve letné mesiace znamenajú zvýšené riziko predovšetkým pre mladých ľudí, ktorí vyhľadávajú brigády či iné pracovné príležitosti v zahraničí.SKCH už dlhé roky pomáha tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Preto ponúkla rady, čo robiť pred vycestovaním do zahraničia, aby ste sa nestali obeťou obchodníkov s ľuďmi.Ako SKCH uviedla, základným pravidlom vyhnutia sa nástrahám záujemcov o prácu za hranicami je preverenie si agentúry alebo človeka, ktorý ponúka prácu. Ide konkrétne o zistenie si, či je agentúra registrovaná a má povolenie úradu práce. Či má názov, adresu, telefónne číslo ako aj identifikačné číslo."Dohodnite sa s blízkymi, ako často a kedy sa budete s nimi kontaktovať, aby mali o vás informácie. Zistite si presnú adresu vášho budúceho pracoviska, ubytovania a miesta, kde sa prípadne budete stravovať. Dopredu si zaistite všetky potrebné pracovné povolenia a zdravotné poistenie. Starostlivo si preverte každého, kto ponúka prácu a nevezmite žiadnu prácu len na základe ústnej dohody," informovala charita.Medzi dôležité odporúčania uviedla SKCH aj rady ako zaobchádzať s peniazmi a osobnými dokladmi. Charita odporúča, aby ste si urobili aspoň jednu fotokópiu svojho cestovného dokladu a v žiadnom prípade nedávali nikomu svoj občiansky preukaz alebo cestovný preukaz bez toho, aby ste mali nad ním stále pozornosť a dohľad."Zabezpečte si toľko peňazí, aby ste mali aj na prípadnú núdzovú cestu späť domov. Ideálne je mať so sebou nielen hotovosť, ale aj medzinárodnú platobnú kartu,” informovala charita.SKCH tiež upriamila pozornosť na to, ako sa správať v zahraničí, aby ste boli v bezpečí, resp.čo robiť v prípade, že sa ocitnete v núdzi. Charita upozornila na fakt, že ak sú pracovné podmienky iné, než boli uvedené v zmluve, kontaktujte svoju pracovnú agentúru, prípadne osobu, cez ktorú ste si prácu dohodli.Rovnako tak kontaktujte svojich blízkych. Všímajte si aj zdanlivé maličkosti, ako sú zmeny v správaní zamestnávateľov, či ich snahu o obchádzanie úradných postupov či ich snaha o osobný nátlak."V prípade, že ste sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi, máte právo vyhľadať pomoc, kontaktovať políciu. A to bez ohľadu na to, či ste boli donútení k akýmkoľvek kriminálnym aktivitám. V núdzi kontaktuje vždy radšej inštitúciu než jednotlivca. Pri pomoci inštitúcie je totiž riziko zneužitia zraniteľného postavenia osoby menšia ako pri pomoci od náhodného jedinca z ulice", uzavrela SKCH.Charita na záver dodala, že akékoľvek otázky, či už pred odchodom do zahraničia alebo aj zo zahraničia, môžete konzultovať na bezplatnej Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Linka je v prevádzke v pracovné dni od 08:00 do 20:00.Mimo týchto hodín a počas dní pracovného voľna je k dispozícii záznamník, kde môžete nechať svoje telefónne číslo a pracovníci linky vás budú následne kontaktovať. Hlavnými partnermi Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi sú Ministerstvo vnútra SR