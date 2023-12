Európske inštitúcie poslúžili Ficovej vláde iba ako figový list, tvrdí Korčok

Vláda by mala stiahnuť navrhované úpravy

Legislatívne zmeny navrhované vládou

19.12.2023 (SITA.sk) - Občiansky kandidát na prezidenta a bývalý diplomat Ivan Korčok tvrdí, že vláda Roberta Fica Smer-SD ) zavádza občanov Slovenska i európske inštitúcie.Vládny kabinet tvrdil, že všetky navrhované zmeny týkajúce sa trestného práva, teda rušenia špeciálnej prokuratúry, konzultoval v Bruseli. Podľa Korčoka poslúžili európske inštitúcie vláde iba ako „figový list". Napriek všetkému však podľa neho má vláda stále možnosť ukázať suverénny a proslovenský postoj, čo by znamenalo, že by navrhované úpravy stiahla a konala v prospech občanov.Korčok tvrdí, že európska prokuratúra poslala vláde najsilnejší odkaz v súvislosti s navrhovanými právnymi úpravami v Trestnom zákone. Prokuratúra uviedla, že navrhované zmeny predstavujú vážne riziko porušenia právneho štátu. Taktiež sa odvoláva na legislatívu, ktorej spoluautorom je aj Slovensko. Legislatíva hovorí, že podmienkou čerpania európskych financií je dodržiavanie princípov právneho štátu.„Inštitúcie Európskej únie (EÚ) takto konajú, lebo sme im na to dali mandát. Je to viac ako zdvihnutý prst a výzva, aby sa Slovensko vrátilo z kratšej cesty, ktorá má len jednu koncovku – slovenskí občania prídu o zdroje, ktoré potrebujeme. Samozrejme, vládna koalícia bude teraz ešte viac demagogicky tvrdiť, že zodpovedná je opozícia a o chvíľu budeme počuť, že sú za tým protislovenské živly, že toto stanovisko európskej prokuratúry je nezáväzné," napísal Korčok na sociálnej sieti.Hlavná európska prokurátorka Laura Codruța Kövesi v liste Európskej komisii varuje pred vládnymi návrhmi na zmeny Trestného zákona, Zákona o prokuratúre aj Zákona o ochrane oznamovateľov. Ako píše portál zameraný na dianie v Európskej únii euractiv.sk, podľa záverov Európskej prokuratúry predstavujú legislatívne zmeny navrhované slovenskou vládou „vážne riziko porušenia pravidiel právneho štátu podľa článku 4(2)c Nariadenia o podmienenosti európskych platieb".Navrhované zmeny podľa nej znížia odhaľovanie možných podvodov dotýkajúcich sa finančných záujmov EÚ, narušia existujúce línie spolupráce medzi Európskou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry a odrežú Európsku prokuratúru od špecializovaných vyšetrovateľov na NAKA bez adekvátnej náhrady.Presunú tiež väčšinu prípadov, ktorými sa zaoberá Európska prokuratúra, zo Špecializovaného trestného súdu na nižšie súdy s nedostatočnou expertízou v danej oblasti. Znamenať to bude de facto amnestiu v podstatnom počte vyšetrovaných prípadov podvodov týkajúcich sa finančných záujmov EÚ. Výsledkom bude podľa Európskej prokuratúry podkopanie schopnosti chrániť finančné záujmy EÚ na Slovensku.