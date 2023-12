Ruské sily pokračujú v útokoch na Kupiansk v Luhanskej oblasti, snažia sa vytlačiť ukrajinské jednotky na západ (video)

RuZZkis ???????? holen sich bei einem Offensive Versuch bei #Synkivka ( Nord-Östlich von #Kupiansk) mal wieder eine „blutige Nase“. ????????

pic.twitter.com/gS2himE21A



— @BrennpunktUA ???????????????? (@BrennpunktUA) December 17, 2023

19.12.2023 (SITA.sk) - Ruské sily počas uplynulého dňa pokračovali v útokoch na frontovej línii Kupiansk - Svatove - Kreminna v snahe dobyť zvyšok Luhanskej oblasti a vytlačiť ukrajinské jednotky na západ do východnej časti Charkovskej oblasti.Uviedol to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine.Podľa analytikov amerického inštitútu ruská armáda pravdepodobne nedosiahla nijaký výrazný pokrok. ISW poukazuje na správu ukrajinského generálneho štábu, ktorá naznačuje, že ukrajinské sily úspešne odrazili ruské útoky v rôznych zónach vrátane severovýchodne a východne od mesta Kupiansk a severozápadne od mesta Kreminna.Kupiansk sa stal stredobodom obnovených ruských ofenzív pre svoj strategický význam. Keďže je kľúčovým logistickým uzlom, znamená to, že je potenciálnym štartovacím bodom pre ďalší postup na juh alebo západ.