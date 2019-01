Európske krajiny spustili mechanizmus pre obchodovanie s Iránom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 31. januára (TASR) - Nemecko, Francúzsko a Británia zaviedli špeciálny mechanizmus, ktorý pomôže európskym firmám podnikajúcim v Iráne vyhnúť sa americkým sankciám. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.Takzvaný špeciálny účelový mechanizmus (Special Purpose Vehicle) so sídlom vo Francúzsku dostal názov Instex. Povedie ho nemecký bankár a dohliadať naň bude britský diplomat. Je určený na to, aby umožnil obchod v oblastiach, ktoré nie sú cieľom amerických sankcií.Jeho spustenie sa oneskorilo o niekoľko mesiacov, pretože zainteresované krajiny sa snažili minimalizovať riziko porušenia sankcií.Európske krajiny sa veľmi snažili udržať pri živote jadrovú dohodu s Iránom po tom, ako americký prezident Donald Trump v máji oznámil, že USA odstúpia od dohody a opätovne uvalia sankcie na Teherán.