Sninskí poslanci schválili investičný zámer komunitného centra

Snina 31. januára (TASR) – Sninskí poslanci na svojom štvrtkovom zasadnutí odsúhlasili investičný zámer komunitného centra v meste. Samospráva chce tak reagovať na výzvu Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu takýchto zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.Investičný zámer uvažuje s umiestnením komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestor v nevyužívanom zadnom pavilóne Základnej školy Budovateľská. Podľa schváleného materiálu by jeho základom mali byť okrem iného školiaca, resp. klubová miestnosť, kuchyňa pre praktické tréningy varenia, sociálne zariadenia, stredisko osobnej hygieny či kancelária pre pracovníkov. V centre plánujú napr. aj sklad materiálu a pomôcok, príp. dielňu pre výučbu základných remeselných zručností.Nároky na úžitkovú plochu tohto typu komunitného centra sú od 200 do 250 štvorcových metrov. Maximálne náklady na práce spojené so vznikom tohto zariadenia sú vyčíslené v rozmedzí od 980 do 1030 eur na štvorcový meter. Najvyššia možná suma oprávnených výdavkov je v prípade rekonštrukcie, resp. modernizácie 257.500 eur s DPH. Spolufinancovanie mesta predstavuje päť percent. Stavbu zrealizujú len v prípade získania nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskej únie.Mestské zastupiteľstvo schválilo aj poslanecký návrh Mariána Regeca, aby mesto vypracovalo koncepciu základných a materských škôl pre toto volebné obdobie vzhľadom na umiestnenie tohto zariadenia. Poslankyňa Ľubov Reháková zas v tejto súvislosti navrhla verejnú diskusiu, ktorú primátorka Daniela Galandová podľa vlastných slov plánuje zrealizovať.Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia navrhla tiež popremýšľať o ďalšom využití priestorov druhého nadzemného podlažia nevyužívaných pavilónov spomínanej základnej školy a sledovať, či by na rekonštrukciu a ďalšie využitie priestorov nebolo možné využiť eurofondy.