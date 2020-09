Európske krajiny zavádzajú drastické opatrenia proti COVID-19, ale menový fond to vidí pozitívne

Rekordy vo Francúzsku

Hospodársky výhľad je priaznivejší

25.9.2020 (Webnoviny.sk) - Európska únia vo štvrtok skonštatovala, že v niektorých členských štátoch, ktoré zavádzajú drastické opatrenia proti šíreniu koronavírusu, je momentálne situácia horšia ako v marci.Deň po nariadení prísnejších opatrení týkajúcich sa testovania zaznamenali vo Francúzsku rekordný denný počet infikovaných - vyše 16-tisíc prípadov.Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis zasa varoval, že v Aténach bude možno potrebné opätovné zavedenie obmedzenia pohybu obyvateľstva, pokiaľ nebude verejnosť schopná pomôcť pri znižovaní nových prípadov rešpektovaním dištančných opatrení a nosením tvárových masiek.Izrael, ktorý minulý týždeň zatvoril školy a zaviedol početné obmedzenia na pracoviskách a pri voľnočasových aktivitách, v rámci druhého celonárodného "lockdownu" vo štvrtok ešte viac sprísnil svoje pravidlá.Väčšina pracovísk a obchodov bude uzatvorená, pričom modlitebné stretnutia a demonštrácie budú prísne regulované.Tvrdé opatrenia zavedené počas skoršej fázy pandémie koronavírusu , ktorý dosiaľ potvrdili u viac ako 30 miliónov ľudí a spôsobil smrť takmer milióna osôb, ochromili podniky a nasmerovali svetovú ekonomiku do recesie. Medzinárodný menový fond však vo štvrtok uviedol, že hospodársky výhľad je v súčasnosti priaznivejší ako v júni. Hovorca Gerry Rice naznačil, že niektoré časti globálnej ekonomiky "začínajú otáčať hlavami", no dodal, že výhľadovo to vyzerá "veľmi náročne".