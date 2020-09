Žena s koronavírusom dostala za porušenie karantény tri roky väzenia

Trojročný trest väzenia s podmienečným odkladom na štyri roky dostala v Česku žena, ktorá v máji porušila povinnú karanténu a napriek tomu, že bola pozitívne testovaná na nový koronavírus, opustila svoj domov. Rozhodol o tom okresný súd v Novom Jičíne, informovala spravodajská stanica ČT24.





Renáta Gažová (32) napriek nariadenej 14-dňovej samoizolácii išla do nemocnice vyzdvihnúť svoju matku a cestou sa zastavila aj v obchode. "Spoločně s matkou sa pohybovala na ulici pred domom medzi ďalšími ľuďmi. A to obe bez nasadených rúšok," uviedol štátny zástupca Aleš Boháč.Keďže žena nedodržala pravidlá týkajúce sa karantény počas núdzového stavu, hrozil jej až osemročný trest odňatia slobody. Gažová strávila mesiac a pol vo väzenskej nemocnici v Brne, kde sa medzičasom z ochorenia COVID-19 vyliečila.Išlo o prvý z podobných prípadov v Moravskosliezskom kraji, ktorý sa dostal pred súd. Tamojší hygienici tam v súčasnosti riešia miernejšie priestupky ako napríklad porušenia povinnosti nosiť rúška - evidujú aktuálne 1400 takýchto prípadov. Najčastejšie udeľujú pokuty do 5000 českých korún (185 eur).