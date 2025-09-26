Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Európske mýto: DKV Box Europe pokrýva aj mýto v Českej republike


Tagy: DKV Box Europe DKV MOBILITY PR

DKV Mobility, popredná medzinárodná platforma služieb v oblasti medzinárodnej mobility, oznámila rozšírenie svojho EETS mýtneho riešenia vo Českej republiky. DKV Box Europe, ktorý umožňuje centralizované ...



dkv_logo_1280x840_big 676x444 26.9.2025 (SITA.sk) - DKV Mobility, popredná medzinárodná platforma služieb v oblasti medzinárodnej mobility, oznámila rozšírenie svojho EETS mýtneho riešenia vo Českej republiky. DKV Box Europe, ktorý umožňuje centralizované vyúčtovanie mýta naprieč viacerými krajinami, teraz pokrýva aj mýto v Českej republike. Európska elektronická mýtna služba (EETS) umožňuje vyúčtovanie mýta na rôznych európskych cestách s jednou zmluvou a jedným zariadením – bez ohľadu na konkrétny národný mýtny systém.


Vďaka tejto aktualizácii DKV Box Europe podporuje jednoduché a centralizované vyúčtovanie mýta pre vozidlá nad 3,5 tony v 16 krajinách a pokrýva 19 mýtnych systémov vrátane hlavných trás v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Belgicku, Francúzsku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, Slovensku, Slovinsku, Bulharsku, Maďarsku – a najnovšie aj v Česku. Box zahŕňa tiež vybrané mosty a tunely, ako napr. tunely Warnow a Herren v Nemecku, tunel Liefkenshoek v Belgicku a škandinávske mosty.

Jérôme Lejeune, výkonný riaditeľ pre mýto a refundáciu daní v DKV Mobility, povedal: "Česká republika hrá centrálnu úlohu v európskej nákladnej doprave pre mnohých našich logistických zákazníkov. Prostredníctvom DKV Box Europe môžu mýto vyúčtovať oveľa jednoduchšie a centralizovane, pričom všetky relevantné informácie majú priamo vo svojom osobnom zákazníckom portáli – čo šetrí čas aj cenné zdroje."

DKV Box Europe ponúka jednoduchú plug-and-play inštaláciu a existujúci používatelia môžu českú mýtnu službu aktivovať online bez výmeny aktuálneho zariadenia. Aktualizácie sú doručované vzdialene cez mobilné pripojenie.

DKV Mobility plánuje uviesť do používania novú generáciu DKV Box Europe vo 4. štvrťroku 2025 s 4G technológiou, pričom tento upgrade súvisí s plánovaným ukončením prevádzky 2G sietí vo viacerých európskych krajinách.

O spoločnosti DKV Mobility


Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 416 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 700 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~70 000 konvenčných čerpacích staníc, ~1 000 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~24 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami.  DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú k 6/2025, pokiaľ nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Európske mýto: DKV Box Europe pokrýva aj mýto v Českej republike © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: DKV Box Europe DKV MOBILITY PR
