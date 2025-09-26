Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

26. septembra 2025

Ombudsman Dobrovodský rieši viaceré podnety z väzníc, týkajú sa rôznych oblastí


Tagy: obvinení odsúdení Ombudsman Väzba Väzenie Verejný ochranca práv

Za uplynulý rok Kancelária verejného ochrancu práv evidovala viacero podnetov týkajúcich sa práv odsúdených osôb vo výkone trestu odňatia slobody, ...



64196cf7c3867642467631 676x451 26.9.2025 (SITA.sk) - Za uplynulý rok Kancelária verejného ochrancu práv evidovala viacero podnetov týkajúcich sa práv odsúdených osôb vo výkone trestu odňatia slobody, ako aj obvinených vo väzbe. Ako pre agentúru SITA uviedol Branislav Gigac, hovorca ombudsmana Róberta Dobrovodského, tieto podnety sa týkali rôznorodých oblastí.


Najčastejšie sa však opakovali témy ako zdravotná starostlivosť, materiálne podmienky v ústave – najmä stav a vybavenie ciel či oblečenie, ktoré osoby obmedzené na slobode dostávajú, a taktiež strava, či už z pohľadu jej kvality, alebo množstva.

"Podnety sa týkali aj nedostatku denných aktivít, cien v ústavných bufetoch, výšky zárobkov za prácu vykonávanú v ústave, ako aj spôsobu a frekvencie vykonávania dôkladných osobných prehliadok," povedal Gigac.

Doplnil, že všetky tieto podnety sú riadne posudzované a v prípade potreby sa vykonávajú ďalšie kroky na preverenie, či nedochádza k porušovaniu základných práv a slobôd dotknutých osôb.


Ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody sa na Slovensku nachádzajú v mestách Banská Bystrica, Bratislava, Ilava, Košice, Leopoldov, Nitra, Prešov a Žilina. Samostatné Ústavy na výkon trestu odňatia slobody sú tiež v lokalitách Banská Bystrica-Kráľová, Dubnica nad Váhom, Hrnčiarovce nad Parnou, Košice-Šaca, Levoča, Nitra-Chrenová, Ružomberok, Sučany, Trenčín a Želiezovce. Počet osôb vo výkone väzby a trestu odňatia slobody sa každoročne pohybuje na úrovni osemtisíc až deväťtisíc.




Zdroj: SITA.sk - Ombudsman Dobrovodský rieši viaceré podnety z väzníc, týkajú sa rôznych oblastí © SITA Všetky práva vyhradené.

