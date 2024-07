Európske štáty čoraz viac potláčajú právo na pokojné zhromaždenie, upozorňuje Amnesty International

Incidenty s políciou

9.7.2024 (SITA.sk) - Právo na pokojné zhromaždenie čelí v Európe vážnym útokom. Mimovládna organizácia Amnesty International (AI) upozorňuje, že európske štáty čoraz častejšie poznačujú a kriminalizujú pokojných demonštrantov a potláčajú ich práva.Vyplýva to z novej výskumnej správy s názvom Nedostatočná ochrana a nadmerné obmedzenia: Právo na protest v 21 krajinách Európy.Výskum sa zameral na Belgicko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Turecko.Na základe nej organizácia zistila, že analyzované krajiny zavádzajú neopodstatnené opatrenia na obmedzenie pokojných protestov, uchyľujú sa k potlačeniu disentu, prijímajú represívne zákony, používajú nadbytočnú alebo neprimeranú silu či pristupujú s svojvoľnému zatýkaniu a stíhaniu.Nahlásené incidenty v súvislosti s políciou viedli k vážnym a niekedy trvalým zraneniam. Takéto incidenty organizácia objavila vo Francúzsku, Nemecku, Grécku či Taliansku. Vo Francúzsku AI taktiež eviduje amputáciu ruky a v Španielsku zas amputáciu semenníka, vykĺbené kosti, poškodenie očí a vážne úrazy hlavy.Nadmernú silu voči deťom a mladistvým použili v Belgicku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Slovinsku, Srbsku, Švajčiarsku a Taliansku. Miera policajnej sily sa v niektorých krajinách dá podľa organizácie považovať za mučenie.Výskum sa zaznamenal aj prípady, keď polícia za svoje konanie neniesla žiadnu alebo dostatočnú zodpovednosť. Išlo o Belgicko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko a Turecko.„Správa identifikuje znepokojujúci trend stigmatizácie a delegitimizácie protestov a protestujúcich zo strany štátnych orgánov. Vo všetkých sledovaných krajinách je bežná škodlivá rétorika štátnych predstaviteľov a úradníkov, ktorí protestujúcich označujú ako ,teroristov´, ,zločincov´, ,zahraničných agentov´, ,anarchistov´ a ,extrémistov´. Táto negatívna rétorika sa často využíva na ospravedlnenie zavádzania stále prísnejších zákonov,“ píše Amnesty International Slovensko na svojom webe.Amnesty International zároveň vyzýva na úplný zákaz novej technológie na rozpoznávanie tvárí . Technológiu podľa organizácie používajú orgány činné v trestnom konaní v 11 skúmaných krajinách a ďalších šesť krajín ju plánuje zaviesť. Dodáva, že technológia rozpoznávania tvárí na identifikáciu demonštrantov predstavuje nerozlišujúce masové sledovanie.„Jednotlivé štáty čoraz častejšie využívajú aj moderné technológie na cielené a masové sledovanie protestujúcich. To zahŕňa sledovanie a monitorovanie aktivít, zhromažďovanie, analýzu a ukladanie údajov. Viaceré štáty rozšírili svoje právomoci na sledovanie prostredníctvom právnych predpisov. K týmto zmenám došlo bez toho, aby krajiny zaviedli primerané záruky na ochranu práv sledovaných osôb, čím zjednodušili zneužívanie týchto postupov," uvádza mimovládna organizácia.Podľa Amnesty porušujú štáty v celej Európe svoje medzinárodné právne záväzky, a to rešpektovať, chrániť a uľahčovať pokojné zhromaždenia, odstraňovať prekážky pri organizácii protestov a vyhýbať sa neoprávneným zásahom do výkonu práva na pokojné zhromažďovanie.Všetkých 21 skúmaných krajín ratifikovalo kľúčové ľudskoprávne dohovory na ochranu práva na pokojné zhromaždenie, niekoľké z nich však neimplementovali medzinárodné a regionálne ustanovenia do vnútroštátneho práva.„V mnohých skúmaných krajinách majú organizátori protestov povinnosť oznámiť plánovaný protest úradom a za nedodržanie tejto povinnosti im hrozia administratívne alebo trestné sankcie. Takéto postupy sú zásahom do ľudských práv a štáty ich často využívajú spôsobom, ktorý je podľa medzinárodného práva neodôvodnený a neprijateľný. V Belgicku, Luxembursku, Švajčiarsku a Švédsku musia organizátori protestov dokonca požiadať o povolenie na usporiadanie demonštrácie,“ uvádza organizácia.V ôsmich krajinách sú protesty zakázané v okolí vládnych budov, parlamentov či iných verejných budov. Podobný zákaz nedávno prijalo aj Slovensko. Štyri z analyzovaných krajín zaviedlo časovo podmienené zákazy protestov a niekoľko iných krajín zas obmedzenia súvisiace s obsahom protestov.„Pokojný protest zohral v histórii kľúčovú úlohu pri dosahovaní mnohých práv a slobôd, ktoré dnes považujeme za samozrejmé. Napriek tomu dnes v celej Európe represívne zákony a politiky v kombinácii s neoprávnenými praktikami a zneužívaním sledovacích technológií vytvárajú toxické prostredie, ktoré predstavuje vážnu hrozbu pre pokojné protesty a demonštrácie. Aj keby sme boli svedkami jediného z týchto javov v jedinej krajine, bolo by to znepokojujúce. Desiatky takýchto represívnych taktík v kontinentálnom meradle sú vyslovene desivé,“ uviedla generálna tajomníčka AI Agnès Callamard Vedúca kampane v európskej regionálnej kancelárii Amnesty International Catrinel Motoc tvrdí, že právu na protest v Európe hrozí zánik. Dodáva, že namiesto obmedzovania pokojných protestov a trestania ľudí, ktorí vyjdú do ulíc, musia štáty v celej Európe úplne prehodnotiť svoj prístup.„Štáty by mali protesty uľahčovať a nie umlčiavať. Represívna sieť prijatých zákonov sa musí zreformovať tak, aby bola v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv,“ doplnila Agnès Callamard.