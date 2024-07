Peniaze pre policajtov by sa mohli nájsť ešte tento rok, ministri Šutaj Eštok a Kamenický hľadajú riešenie

Stabilizácia policajného zboru

S odbormi sú v zhode

9.7.2024 (SITA.sk) - Rokovania o platoch policajtov postupujú dobre. Pred rokovaním vlády to pre médiá uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ). Dodal, že diskutujú s ministerstvom financií o možných finančných prostriedkoch na aktuálny rok. „Minister financií nemá druhý rozpočet, takže budeme hľadať zdroje, aby sme v krátkom čase našli riešenia, ktoré zastabilizujú policajný zbor," priblížilŠutaj Eštok dodal, že zdroje hľadajú v rozpočte. Zdôraznil, že je to o rokovaní, pripomenul tiež stav verejných financií a potrebu ich konsolidácie.„V rámci toho budeme hľadať ešte taký balík, ktorý nám umožní prežiť ako Slovensku a zastabilizovať policajný zbor," vyjadril sa.Šutaj Eštok deklaroval, že už tento rok budú smerovať nejaké finančné prostriedky na riešenie situácie. Dodal, že prostriedky budú hľadať aj v jeho vlastnom rezorte. Minister vnútra podľa vlastných slov hovoril s predsedom odborov a je toho názoru, že sú v zhode a situáciu vidia rovnako.„Som rád, že aj odborári chápu, že možnosti štátneho rozpočtu sú obmedzené," podotkol. Dodal, že si vie predstaviť aj debatu o „prekopaní" financovania a odmeňovania policajtov, zdôraznil však, že to nie je niečo, čo by sa dalo vyriešiť za krátky čas.