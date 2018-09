Európske tieňové bankovníctvo zaznamenalo vlani nečakane pokles

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 10. septembra (TASR) - Európske "tieňové bankovníctvo" zaznamenalo v minulom roku nečakaný pokles. Po viac ako dekáde často rýchleho rastu prišlo o časť podielu na trhu, ktorý získali tradiční veritelia. Uvádza sa v správe, ktorú v pondelok zverejnila Európska rada pre systémové riziká (ESRB).Aktíva držané tieňovými bankami EÚ - finančnými firmami mimo bežných bánk, poisťovní, penzijných fondov a zúčtovacích inštitúcií, sa v roku 2017 znížili o 0,1 % na 42,3 bilióna eur, zatiaľ čo hodnota aktív v celom finančnom systéme sa zvýšila o 0,9 %, uviedla ESRB.Tieňové bankovníctvo zahŕňa širokú škálu operácií, vrátane hedžových fondov a cenných papierov. Celé roky rýchlo expandovalo, čo vyvolalo obavy o finančnú stabilitu v tomto sektore, ktorý - na rozdiel od tradičných bánk, nie je dostatočne transparentný.Tradiční veritelia sa často sťažujú, že regulácie pre tieňové bankovníctvo sú voľnejšie, vrátane kapitálových požiadaviek, čo uľahčuje firmám v tomto sektore zvyšovať svoj podiel na trhu, a zároveň presúva riziko do menej transparentného sektora.ESRB ďalej uviedla, že zraniteľnosť v tomto prípade zahŕňa napríklad riziká spojené s likviditou, riziko šerenia nákazy naprieč sektormi aj v tieňovom bankovníctve, a tiež pákový efekt vytvorený pomocou derivátov a cenných papierov na financovanie transakcií.Za takmer celým vlaňajším poklesom v tieňovom sektore je segment "reziduálnych aktív", pre ktorý nie sú k dispozícii štatistiky, uviedla ESRB. Týka sa to aktív vo výške približne 20 biliónov eur. Práve nedostatok štatistických informácií z tohto odvetvia vyvoláva znepokojenie, keďže aktíva nie sú realizované na otvorených trhoch a jednotlivé štáty k nim môžu mať odlišný prístup.Napriek spomínanému poklesu však prakticky všetky ostatné segmenty tieňového bankovníctva (okrem reziduálnych aktív) zaznamenali aj vlani rast, na čele s rôznymi investičnými fondmi. Presnejšie hodnota ich aktív sa do konca minulého roka zvýšila na 13,5 bilióna eur z 12,2 bilióna eur predvlani.uviedla ESRB.