Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 10. septembra (TASR) - Do Grécka sa v pondelok vrátili európski inšpektori, aby skontrolovali ekonomické reformy po tom, ako zadlžená krajina minulý mesiac ukončila tretí medzinárodný záchranný program.Päťdňová inšpekcia sa začala v pondelok a mala by sa sústrediť na víkendové sľuby gréckej vlády. Týkali sa opatrení na zmiernenie daní a tiež dôchodkových škrtov, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v roku 2019.Grécko sa pritom zaviazalo, že bude v nadchádzajúcich rokoch dosahovať vysoké primárne prebytky (bez nákladov na obsluhu dlhov) a zavedie sériu reforiem výmenou za lepšie podmienky pri splácaní dlhu.Ukončenie záchranného programu znamená, že sa Grécko bude musieť vrátiť na medzinárodné kapitálové trhy. Ale zadlžená krajina stále čelí vysokým úrokom zo svojich dlhopisov v dôsledku finančných turbulencií v Turecku a Taliansku, ktoré zastavili pokles úrokov z dlhu v Grécku.