Európskej únii hrozí rozpočtové provizórium, Korčok stále vidí šancu na dohodu

Vidí šancu na dohodu

Slovenská pozícia je opodstatnená

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pri rozpočte Európskej únie (EÚ) hrozí rozpočtové provizórium. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS ). Maďarsko a Poľsko totiž zablokovali prijatie rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2021 až 2027.Nesúhlasia s tým, aby bolo vyplácanie peňazí z európskych fondov podmienené dodržiavaním princípov právneho štátu.Ako ďalej šéf rezortu diplomacie uviedol, hrozí rozpočtové provizórium pri sedemročnom európskom rozpočte EÚ a rovnako odklad čerpania zdrojov z plánu obnovy.Dôvodom zablokovania týchto rokovaní je „nedohoda“ na tom, aby podmienkou čerpania či už z rozpočtu alebo plánu obnovy, bolo plnenie princípov právneho štátu. Nie je to však koniec rokovaní a šéf slovenskej diplomacie vidí stále šancu na dohodu. „Čas sa však kráti,“ pripomenul.Zároveň poukázal na podmienky, ktoré musia členské štáty EÚ splniť, aby takéto zdroje neboli pozastavené. Patrí medzi ne napríklad nezávislosť súdnictva, ďalej to, že štát nevymáha neprávom vyplatené peniaze či účinná súdna ochrana.„Neviem nájsť žiadny racionálny argument, prečo by nám mali tieto podmienky, ktoré sú teraz predmetom veta, vadiť. Na konci dňa je slovenská pozícia opodstatnená, poctivá, slúži záujmom slovenských občanov. Nemáme problém ich napĺňať v kontexte základných predpokladov preto, aby prišli tieto zásadné zdroje z EÚ a pomohli pracovným miestam a obnove ekonomiky,“ zdôraznil minister.