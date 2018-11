Európski konzervatívci navrhli Zahradila na šéfa Európskej komisie

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker počas výročného prejavu o stave Únie v Európskom parlamente v Štrasburgu 12. septembra 2018.- archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 13. novembra (TASR) - Politická skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Európskom parlamente (EP) v utorok v schválila českého europoslanca Jana Zahradila (ODS) za volebného lídra tejto skupiny na predsedu budúcej Európskej komisie.Zahradil, ktorý je tiež predsedom Aliancie konzervatívcov a reformistov v Európe (ACRE), po svojom vymenovaní za volebného lídra do budúcoročných volieb v Európskom parlamente uviedol, že nebola to frakcia ECR, ktorá vytvorila inštitút takzvanéhoale keďže tento proces tu je, tak ho treba využiť a oznámiť širokej verejnostiupozornil. A dodal, že hlavy vlád a štátov ale môžu nominovať za šéfa exekutívy EÚ niekoho, kto získal pozíciuZahradil uviedol, že exekutíva EÚ musí využiť jedinečné príležitosti, ktoré pred ňou stoja, na to, aby sa Únia stala svetovým lídrom v obchode, najmä v súčasnom období rastúceho protekcionizmu. Prihovoril sa za modernizovaný rozpočet EÚ, ktorý bude zameraný na ochranu vonkajších hraníc Únie a nie na zamestnávanie ďalších euroúradníkov a budovanieagentúr EÚ. Pri riešení migračnej krízy treba podľa jeho slov pomáhať tým členským štátom, ktoré sa ocitli pod najväčším migračným tlakom.(spravodajca TASR Jaromír Novak)