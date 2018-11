Súd rozhodol, že plán ochrany ovzdušia v Bratislave je nedostatočný

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. novembra (TASR) - Bratislavský Integrovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia bol vydaný v rozpore s platnou slovenskou i európskou legislatívou, rozhodol o tom dnes Krajský súd v Bratislave. O rozhodnutí médiá informoval Juraj Rizman z organizácie Via Iuris. Súd dal podľa neho týmto rozhodnutím za pravdu skupine žalobcov, ktorú tvorili desiati občania Bratislavy a mimovládne environmentálne organizácie CEPTA, ClientEarth a Cyklokoalícia.konštatovala Kristína Babiaková, advokátka Via Iuris a právna zástupkyňa žalobcov.Tento rozsudok by mal podľa Babiakovej významne ovplyvniť tvorbu programov na zlepšenie kvality ovzdušia do budúcnosti. Dodala, že Okresný úrad Bratislava bude teraz musieť materiál zásadne prerobiť a hlavne doplniť účinné opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia v Bratislave.povedala Dana Mareková z občianskej iniciatívy Za čisté ovzdušie.Právnička organizácie ClientEarth Agnieszka Warso-Buchanan upozornila, že Slovensko ako členský štát Európskej únie musí rešpektovať európsku legislatívu, ktorej cieľom je efektívna ochrana zdravia občanov pred škodlivými vplyvmi znečisteného ovzdušia.zdôraznila.Mimovládne organizácie a Bratislavčania zažalovali štát pre nedostatočnú ochranu ovzdušia v hlavnom meste v júni 2017.