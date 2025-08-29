|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. augusta 2025
Európski lídri diskutujú o nárazníkovej zóne medzi ruskými a ukrajinskými silami
Európski lídri podľa média Politico uvažujú o vytvorení 40 kilometrov širokej nárazníkovej zóny medzi ukrajinskými a ruskými silami. Vytvorenie takejto zóny by podľa európskych diplomatov malo byť súčasťou ...
Zdieľať
29.8.2025 (SITA.sk) - Európski lídri podľa média Politico uvažujú o vytvorení 40 kilometrov širokej nárazníkovej zóny medzi ukrajinskými a ruskými silami. Vytvorenie takejto zóny by podľa európskych diplomatov malo byť súčasťou potenciálnej mierovej dohody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však považuje takúto predstavu za nereálnu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
Podľa názoru ukrajinského lídra môže takýto návrh prísť len od tých, „ktorí nepoznajú technologický stav, v akom sa vojna momentálne odohráva“. „Už dnes sú naše ťažké zbrane umiestnené viac ako 10 kilometrov od frontu, pretože všetko kontrolujú drony. Táto nárazníková zóna, ktorú ja nazývam mŕtvou zónou a niektorí ju nazývajú ‚sivou‘ zónou, už existuje,“ poznamenal ukrajinský prezident v piatok na tlačovej konferencii.
Zdroj: SITA.sk - Európski lídri diskutujú o nárazníkovej zóne medzi ruskými a ukrajinskými silami © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa názoru ukrajinského lídra môže takýto návrh prísť len od tých, „ktorí nepoznajú technologický stav, v akom sa vojna momentálne odohráva“. „Už dnes sú naše ťažké zbrane umiestnené viac ako 10 kilometrov od frontu, pretože všetko kontrolujú drony. Táto nárazníková zóna, ktorú ja nazývam mŕtvou zónou a niektorí ju nazývajú ‚sivou‘ zónou, už existuje,“ poznamenal ukrajinský prezident v piatok na tlačovej konferencii.
Zdroj: SITA.sk - Európski lídri diskutujú o nárazníkovej zóne medzi ruskými a ukrajinskými silami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zdravotnícke oblečenie bez žehlenia - stavte na štýl a pohodlie!
Zdravotnícke oblečenie bez žehlenia - stavte na štýl a pohodlie!
<< predchádzajúci článok
Prejavy verejných činiteľov počas osláv SNP kritizujú nielen opozičné subjekty, ale aj dcéra povstalca Bátorová
Prejavy verejných činiteľov počas osláv SNP kritizujú nielen opozičné subjekty, ale aj dcéra povstalca Bátorová