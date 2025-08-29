Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

29. augusta 2025

29. augusta 2025

Európski lídri diskutujú o nárazníkovej zóne medzi ruskými a ukrajinskými silami


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine

Európski lídri podľa média Politico uvažujú o vytvorení 40 kilometrov širokej nárazníkovej zóny medzi ukrajinskými a ruskými silami. Vytvorenie takejto zóny by podľa európskych diplomatov malo byť súčasťou ...



caribbean_carnival_nyc_53056 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Európski lídri podľa média Politico uvažujú o vytvorení 40 kilometrov širokej nárazníkovej zóny medzi ukrajinskými a ruskými silami. Vytvorenie takejto zóny by podľa európskych diplomatov malo byť súčasťou potenciálnej mierovej dohody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však považuje takúto predstavu za nereálnu. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


Podľa názoru ukrajinského lídra môže takýto návrh prísť len od tých, „ktorí nepoznajú technologický stav, v akom sa vojna momentálne odohráva“.Už dnes sú naše ťažké zbrane umiestnené viac ako 10 kilometrov od frontu, pretože všetko kontrolujú drony. Táto nárazníková zóna, ktorú ja nazývam mŕtvou zónou a niektorí ju nazývajú ‚sivou‘ zónou, už existuje,“ poznamenal ukrajinský prezident v piatok na tlačovej konferencii.


Zdroj: SITA.sk - Európski lídri diskutujú o nárazníkovej zóne medzi ruskými a ukrajinskými silami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
