 Z domova

29. augusta 2025

Prejavy verejných činiteľov počas osláv SNP kritizujú nielen opozičné subjekty, ale aj dcéra povstalca Bátorová


Viaceré opozičné subjekty aj dcéra povstalca kritizujú prejavy verejných činiteľov počas osláv výročia SNP. Kritike ich podrobilo najsilnejšie opozičné hnutie



68b1b713da362961156726 676x451 29.8.2025 (SITA.sk) - Viaceré opozičné subjekty aj dcéra povstalca kritizujú prejavy verejných činiteľov počas osláv výročia SNP. Kritike ich podrobilo najsilnejšie opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), na sociálnej sieti uviedlo, že citovať pri piatkovom výročí Hitlera, alebo si vybavovať účty s influencermi, je neuveriteľne prízemné.


„Dnešok má patriť hrdinom a obetiam SNP, našim predkom, ktorí sa nebáli postaviť fašizmu v boji za slobodu. A má patriť aj našim deťom, ako pripomienka toho, že za ich život v slobode a demokracii nesieme zodpovednosť každý jeden deň," uviedli progresívci.

Mediálny priestor


Dodali, že je smutné, že najvyšší slovenskí ústavní činitelia do svojej role nedorástli ani po rokoch. Ku kritike sa pripojil aj predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling, podobne ako PS hovoril o vybavovaní si osobných účtov a nedôstojnosti. „Je vrcholne nedôstojné, že si dnes pamätníci a hrdinovia SNP museli od vládnych politikov vypočuť prejavy, v ktorých si miesto vyzdvihovania ich hrdinstva, vybavovali osobné účty s novinármi, politickými súpermi či influencermi," napísal.

Na médiá sa vo svojom prejave obracal najmä prezident Peter Pellegrini, podľa neho sa dlhodobo hrdili tým, že sú strážnymi psami demokracie, no tvrdil, že v súčasnosti prispievajú k rozširovaniu nenávisti zo sociálnych sietí. „Namiesto tlmenia nenávisti sami častokrát prilievajú olej do ohňa vzájomnej neznášanlivosti,“ vyjadril sa prezident. Hlava štátu smerovala aj k médiám výzvu, aby sa vrátili k hodnotám, na ktorých si kedysi zakladali a neprenášali blato zo sociálnych sietí do mediálneho priestoru.

Kritika od dcéry povstalca


Vo vyjadrení, ktoré zverejnil Denník N, prejav predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) skritizovala aj akademička a dcéra povstalca Mária Bátorová.

„Ozývam sa ako dcéra povstalca a aj verejná osoba, spisovateľka a vedkyňa, ktorá priniesla slovenskú modernu na svetovú scénu v mnohých jazykoch a ktorá sa venuje disidentskej tvorbe celý výskumný život! Vy môžete robiť a hovoriť, čo chcete, ako súkromná osoba, ale nemáte právo citovať komunistické ikony dnes, v zatiaľ ešte stále existujúcej demokracii, vo verejných prejavoch," napísala v reakcii na premiérov prejav počas osláv 81. výročia SNP v Banskej Bystrici.

Fico totiž vo svojom prejave citoval, okrem iných, aj bývalého československého prezidenta a komunistického politika Gustáva Husáka. Bátorová sa tiež vo vyjadrení ako akademička a členka Učenej spoločnosti Slovenska ohradila voči zhadzovaniu SAV, v ktorej po roku 1989 mohla konečne slobodne pracovať a skúmať. Pripojila sa aj k protestu, ktorý premiérovi zaslala Rada Učenej spoločnosti Slovenska (SAV v ostatných dňoch čelila viacerým útokom, aj od poniektorých politických predstaviteľov, v súvislosti so zverejnenými výsledkami analýzy vakcín proti Covidu-19 - pozn. SITA).

„Ako občianka protestujem proti Vášmu postupnému a už nápadnému odovzdávaniu Slovenskej republiky Rusku. Stredná Európa tam ničím nepatrí a nepatria im ani naše slovenské žírne zeme a nerastné bohatstvo! Toto typické odovzdávanie Slovenska vlastnými ľuďmi niekomu, kto nám dal kedysi diplom a dá nám za to moc, toto prisluhovanie a zrada na slovenskej identite sa ťahá cez stáročia, teda nebude to prvýkrát. No nezdvihnúť svoj hlas, keď sme svedkovia, a zbabelo sa prizerať, čiže prisluhovať a ticho to dovoliť, to rozhodne nie je naše dedičstvo po povstalcoch, ktorí bránili našu vlasť proti fašistickej totalite!" uzavrela Bátorová.



Zdroj: SITA.sk - Prejavy verejných činiteľov počas osláv SNP kritizujú nielen opozičné subjekty, ale aj dcéra povstalca Bátorová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Opozícia Predseda vlády Prezident SR SNP Slovenské národné povstanie Výročie
