Európski lídri na Slovensku odkazujú verejnosti: Prevencia je kľúčom k zdraviu

Európske krajiny podporujú prevenciu rôzne

Pre lepšiu prevenciu sú kľúčoví zamestnávatelia

Účasť na preventívnych prehliadkach vyššia vďaka zamestnávateľom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Európsky týždeň verejného zdravia je spoločná iniciatíva Európskej asociácie verejného zdravia, Európskej komisie a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Má za cieľ podporiť prevenciu a zdravie európskej populácie a vzájomné zdieľanie inšpirácií medzi jednotlivými štátmi EÚ. V rámci tohto týždňa sa tak v jednotlivých európskych krajinách organizujú rôzne podujatia, ktoré majú prispieť k zvýšeniu povedomia a diskusie o týchto témach.Existuje viacero nástrojov, ktorými môže štát podporiť zdravý životný štýl a účasť na preventívnych programoch. "Popri rôznych informačných kampaniach a projektoch zameraných na špecifické sociálne skupiny je to napríklad aj priama finančná motivácia, ktorou štát nabáda ľudí upustiť od zdraviu škodlivých návykov, alebo absolvovať preventívne prehliadky," vysvetľuje MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD., odborná garantka Fóra prevencie z Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. "Dostupné štúdie ukazujú, že najefektívnejšie sú pozitívne motivačné schémy na jednoduché zmeny, ktoré sú krátkodobé a časovo ohraničené. Príkladom je účasť na očkovaní," dodáva MUDr. Katreniaková.Okrem vládnych kampaní sú v komunikácii výhod prevencie dôležití aj zamestnávatelia. Viacerí z nich preto aktívne podporili vznik Fóra prevencie. Platformu iniciovala v roku 2017 farmaceutická spoločnosť MSD, ktorá sa inšpirovala americkým projektom Partnership to Fight Chronic Disease. Ten, podobne ako platforma na Slovensku, združuje predstaviteľov štátu, zamestnávateľov, lekárov aj univerzít, ktorí radia vláde ako bojovať s chronickými chorobami."Na Slovensku je množstvo organizácií aj odborníkov, ktorí chcú, aby sa situácia zlepšila. Preto sme spojili sily a formulovali niekoľko odporúčaní a konkrétnych projektov, ktoré by v krátkodobom horizonte mohli pomôcť zvýšiť účasť dospelých ľudí na preventívnych prehliadkach. Prospešné by mohli byť viaceré medicínsko-ekonomické analýzy, ale zároveň aj celoslovenské informačné kampane. Práve v nich by zamestnávatelia mohli zohrávať dôležitú úlohu," vysvetľuje MUDr. Katreniaková.Do Fóra sa aktívne zapojil aj portál Profesia.sk, ktorý pre platformu realizoval na konci minulého roka prieskum na vzorke 2 312 zamestnancov na Slovensku. Prieskum ukázal, že až 65 % ekonomicky aktívnych ľudí, zväčša medzi 25 – 45 rokov, absolvovalo za posledné dva roky základnú preventívnu prehliadkuU všeobecného lekára. Vyše polovica respondentov (54 %) sa zúčastnila stomatologickej preventívnej prehliadky a ženy (57 %) aj preventívnej prehliadky u gynekológa. Iba 11 % preventívnu prehliadku v posledných dvoch rokoch neabsolvovalo vôbec."Z výsledkov prieskumu je jasné, že podpora zamestnávateľov hrá významnú úlohu v účasti zamestnanca na preventívnej prehliadke. Zamestnanci, ktorých zamestnávatelia jednoznačne podporujú v prevencii, majú až o štvrtinu vyššiu mieru úspešnosti absolvovania preventívnej prehliadky u všeobecného lekára, ako tí, ktorých zamestnávatelia v prevencii nepodporujú," uzatvára Nikola Richterová, manažérka pre komunikáciu v spoločnosti Profesia.sk.Inzercia