Premiér: Vláda urobí konkrétne opatrenia na zlepšenie výkonu samospráv

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) – Štát by mal v najbližšom období prispieť k zvýšenému výkonu samospráv viacerými opatreniami. Predstaviteľov miestnej samosprávy o tom vo svojom prejave na 30. sneme Združenia miest a obcí (ZMOS) uistil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD). Vzhľadom na jeho pracovné povinnosti v zahraničí sa k účastníkom snemu - najvyššieho fóra združenia, prihovoril prostredníctvom videopozdravu.Pelegrini pripomenul avizovaný vznik Národného programu dobudovania vodovodov a kanalizácií, reagujúci na to, že doterajší spôsob vyčleňovania menších súm z enviromentálneho fondu neumožňuje niektorým obciam mať ani po 15 rokoch vybudovanú kanalizáciu a vodovod.potvrdil premiér.Druhou oblasťou zvýšenej akcieschopnosti štátu je oblasť komasácií, teda sceľovania pozemkov, a ďalšou je plán vlády previesť pozemky v intravilánoch do vlastníctva obcí.povedal Pellegrini.Zmien v prospech samospráv by malo byť podľa šéfa vládneho kabinetu viacero. Jednou z nich má byť aj metodické usmernenie ministerstva financií, aby obec pri napĺňaní verejnoprávneho účelu mohla investovať do cudzieho majetku vo vlastníctve štátu. "ozrejmil.Pellegrini sa venoval aj témam, vyvolávajúcim rozporuplné reakcie, súvisiace so zavádzaním sociálnych opatrení a záťažou z toho plynúcou pre rozpočty samospráv. Príkladom sú tzv. obedy zadarmo.povedal Pellegrini, pripomínajúc, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má pripravené projekty na vykrytie niektorých počiatočných investícií do vybavenia a technologického zariadenia kuchýň.Premiér sa dotkol aj problematiky financovania samospráv. Za dôležité považuje predchádzajúce zvýšenie podielu samosprávy na výnose dane z príjmov fyzických osôb pre mestá a obce na úroveň 70 percent." uviedol. V prípade špecifík financovania malých obcí zvýraznil, že dotácie z výnosu ministerstva financií boli pridelené všetkým obciam do 250 obyvateľov, ktoré o ne požiadali.uistil premiér.Ocenil prácu prítomných starostov a primátorov, rovnako vyzdvihol aj činnosť strešnej organizácie, ktorú vníma ako zodpovedného a konštruktívneho partnera vlády." uzavrel Pellegrini.