Európski lídri vylúčili Fica zo spolupráce, podľa hnutia Slovensko ide o medzinárodnú hanbu – VIDEO

Obyčajný Putinov agent

Fico nadáva na najbližších spojencov Slovenska

19.2.2025 (SITA.sk) - Európski lídri vylúčili predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) zo spolupráce. Upozornilo na to hnutie Slovensko s tým, že ide o medzinárodnú hanbu. Kroky premiéra považuje hnutie za nebezpečné aj pre ekonomické následky.„Práve prebiehajú rozhovory európskych lídrov o bezpečnostnej situácii v Európe, na ktoré nebol pozvaný slovenský premiér,“ upozornilo hnutie a pripomenulo, že pred rokom bol samit k situácii na Ukrajine, na ktorý bol premiér Slovenska pozvaný.„Ale práve po tomto stretnutí Fico porušil nepísané pravidlo a z týchto stretnutí vyniesol citlivé informácie. Aj to je dôvodom, prečo je Fico a Slovensko z dôležitých európskych rokovaní vynechaný,“ zdôraznilo hnutie Slovensko. Predseda hnutia Igor Matovič vyhlásil, že Fico je len „obyčajný Putinov agent, a partneri v EÚ NATO to vedia“. Preto s ním podľa Matoviča nekomunikujú.„Fico robí Slovensku mimoriadnu hanbu, pretože zariadil, aby Slovensko brali európski partneri ako krajinu kolaborujúcu s masovým vrahom Putinom ,” uviedol Matovič a dodal, že kroky predsedu vlády smerom k zahraničiu spôsobujú nielen medzinárodnú hanbu, ale aj ekonomické škody do budúcnosti. Pre Slovensko je podľa hnutia dôležité zúčastňovať sa na mierových rokovaniach.„Pretože ak vznikne zlá dohoda, poškodí to nielen EÚ, ale najmä Slovensko, keďže Ukrajina je náš priamy sused,“ zdôraznilo hnutie Slovensko. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že Fico na sociálnych sieťach nadáva na európskych lídrov, ktorí sú najbližšími spojencami Slovenska.„No súčasne chce ísť na konzervatívny samit do USA, kde bude tlieskať ľuďom, ktorí chcú na Slovensko uvaliť clá, v dôsledku ktorých prídu stovky ľudí v našich automobilkách o prácu. Fico poškodzuje naše národné záujmy a vedie Slovensko do čiernej diery,” uzavrela Remišová.