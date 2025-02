Riešenie koaličnej krízy ide podľa Kaliňáka dobrým smerom, boli predložené „adekvátne ponuky“

19.2.2025 (SITA.sk) - Riešenie koaličnej krízy ide podľa podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka Smer-SD ) dobrým smerom a výsledok rokovaní sa verejnosť dozvie už čoskoro. Hraničný termín, ktorý dal premiér Robert Fico (Smer-SD) svojim koaličným partnerom Hlas-SD SNS na zastabilizovanie svojich klubov a zabezpečenie väčšiny pre koalíciu v parlamente, bol pondelok 17. februára. Odvtedy však rokovania stále pokračujú. Podľa Kaliňáka prišli "adekvátne ponuky" a "všetci sa snažili"."Téma sa dlho riešila. Začala sa riešiť veľmi rýchlo a dynamicky, keď do toho vstúpil pán predseda vlády a som presvedčený, že to aj vyrieši. Presne do toho termínu, ktorý dal, prišli adekvátne možnosti zo všetkých zúčastnených strán, ktoré vyústia do nejakého výsledku," povedal v stredu po rokovaní vlády Kaliňák nechcel komentovať vyjadrenia šéfa národniarov Andreja Danka , ktorý varoval pred porušením koaličnej zmluvy , ak by Fico vymenil niektorého ministra SNS bez súhlasu koaličného partnera. Predčasné voľby sú podľa neho vždy možnosťou. "Ide o to, aby Slovenská republika mala veľmi silnú a zodpovednú vládu a mohla napredovať. Ak takáto možnosť nie je, na stole sú vždy predčasné voľby," uviedol Kaliňák.Na rokovaniach s cieľom zastabilizovania väčšiny v parlamente sa okrem predstaviteľov Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS zúčastňujú aj "huliakovci" (odídenci z klubu SNS okolo Rudolfa Huliaka , ku ktorým sa pridal aj Roman Malatinec , ktorý odišiel z Hlasu-SD, pozn. SITA) a trojica "migaľovcov".Nezaradený poslanec Samuel Migaľ zverejnil v utorok spoločnú fotografiu s Radomírom Šalitrošom , ktorého spolu s ním vylúčili z Hlasu, ako aj s poslancom Jánom Ferenčákom , ktorý v Hlase zostal. K fotke napísal, že po náročných rokovaniach si idú dať spoločný obed.