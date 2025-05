Európski ministri podporili mierové rokovania na Ukrajine, Blanár však v sankciách voči Rusku riešenie nevidí – FOTO

Sankcie neprinášajú potrebný výsledok

21.5.2025 (SITA.sk) - Vojna na Ukrajine bola hlavnou témou utorkového rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v Bruseli. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár priblížil po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, že partneri sa zhodli v podpore mierových rokovaní , na ktorých sa po prvýkrát po troch rokoch stretli v Istanbule zástupcovia oboch strán – Ukrajiny aj Ruskej federácie."Napriek tomu, že sa nezúčastnili na mierových rokovaniach najvyšší predstavitelia Ruskej federácie a Ukrajiny, je dôležité, čo potvrdil aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha , že budú v týchto rokovaniach pokračovať. Ďalšie rokovania sa uskutočnia buď vo Vatikáne, keďže prišla ponuka priamo od Svätého Otca, alebo vo Švajčiarsku," priblížil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Blanár.Členské štáty formálne potvrdili schválenie 17. sankčného balíka voči Ruskej federácii. Jeho najdôležitejšou časťou sú opatrenia proti takzvanej ruskej tieňovej flotile. Minister uviedol, že Slovenská republika prijíma takéto rozhodnutia len v prípade, ak sankcie nijakým spôsobom nepoškodzujú Slovensko, našu ekonomiku ani životnú úroveň obyvateľov. Vláda je však podľa neho presvedčená, že sankcie neprinášajú potrebný výsledok."Svedčí o tom napokon samotné číslo 17, ktoré dokazuje, že sankcie nenapomohli tomu, aby sa zastavili boje. Sankcie preto neriešia problém, no naopak, dôsledné rokovania, ktoré začala práve americká administratíva Donalda Trumpa . Ako jediná nabrala odvahu a iniciovala mierové rokovania," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie a potvrdil, že Slovensko a ostatné členské štáty Únie podporujú mierové iniciatívy prezidenta Spojených štátov amerických.K návrhu Európskej komisie REPower EU, ktorý má za cieľ ukončiť závislosť od ruských fosílnych palív, má šéf slovenskej diplomacie výhrady. "Náš postoj je úplne jasný – máme výhrady k tomuto plánu o odtrhnutí sa od všetkých energetických zdrojov z Ruskej federácie. Najviac by tým utrpela Slovenská republika, ktorá je vnútrozemskou krajinou. Budeme preto veľmi aktívne vystupovať pri rokovaniach o tomto návrhu," vyhlásil.Podľa jeho slov vystrieda závislosť na jednej strane iná krajina a európska konkurencieschopnosť bude upadať. Zdôraznil, že veľké mocnosti, ako Spojené štáty americké a Čína, si budú vždy obhajovať svoje záujmy.Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová na zasadnutí prezentovala úroveň pripravenosti Ukrajiny v rámci prístupového procesu do Európskej únie. Blanár deklaroval podporu Slovenska s podmienkou dodržania pravidiel platných pre všetky kandidátske štáty, ktoré musia splniť rovnaké podmienky."Podporujeme eurointegračné úsilie Ukrajiny, pretože si myslíme, že prostredníctvom prístupového procesu môže náš východný sused riešiť problémy, ktorým čelí v rámci svojej krajiny, a to je boj s korupciou, otázky právneho štátu či súdnictva, čo podrobne prezentovala aj pani komisárka Kosová," informoval šéf rezortu zahraničných vecí.