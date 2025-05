Slovenskí zamestnanci si môžu vydýchnuť, hromadné prepúšťania ohrozujú menej pracovných miest ako vlani

Vývoj v roku 2025

Najnižšia nezamestnanosť od vzniku Slovenskej republiky

21.5.2025 (SITA.sk) - Zamestnávatelia na Slovensku nahlásili v tomto roku menej hromadných prepúšťaní , plánujú v rámci nich zrušiť menej pracovných miest a aj ich v praxi menej zrušili ako v roku 2024. Vyplýva to z údajov rezortu práce za obdobie od začiatku roka 2024 do 15. mája 2024 a za obdobie od začiatku tohto roka do 15. mája 2025.Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v období od začiatku roka 2024 do 15. mája 2024 bolo nahlásených 36 hromadných prepúšťaní, pričom zamestnávatelia plánovali prepustiť 3 596 pracovníkov. V skutočnosti ukončili spoluprácu s 2 766 z nich.V rovnakom období tohto roka evidovali úrady práce 22 hromadných prepúšťaní a 2 635 ohrozených pracovných miest. Zamestnávatelia, ktorí oznámili v roku 2025 hromadné prepúšťanie, zamestnávajú viac ako 20-tisíc zamestnancov, z ktorých 1,63 % (330 osôb) prišlo o zamestnanie z dôvodu hromadných prepúšťaní.V porovnaní s rokom 2024 bolo nahlásených o 14 hromadných prepúšťaní menej, o 961 menej ohrozených pracovných miest a o 2 436 menej ľudí bolo prepustených v rámci hromadných prepúšťaní. V porovnaní s minulým rokom je o 27 percent menej zamestnancov ohrozených stratou pracovného miesta pri hromadných prepúšťaniach.Počet ľudí bez práce bol v apríli 2025 najnižší v ére samostatnosti Slovenskej republiky. Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 161 337 uchádzačov o zamestnanie, čo je najmenej od januára 1993. Zároveň evidovali najvyšší počet voľných pracovných miest od roku 2000, celkovo 103 367.Hromadné prepúšťania zvyknú zamestnávatelia nahlasovať napríklad z dôvodu negatívnych globálnych trendov, rastúcej konkurencie a iných dôvodov. Medzi štandardnú pomoc zo strany úradov práce patrí poradenstvo, pomoc pri hľadaní nového zamestnania či informovanie o aktuálnych projektoch zameraných na uplatnenie sa na trhu práce. Voľné pracovné miesta sú verejne dostupné aj na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk.