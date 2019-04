Európski ministri poľnohospodárstva rokovali o zelenej architektúre

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Luxemburg/Bratislava 15. apríla (TASR) – Nariadenie o strategických plánoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) či opatrenia proti odlesňovaniu a degradácii lesov. To boli hlavné témy, ktorými sa v pondelok zaoberala na svojom zasadnutí Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH). Informoval o tom Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.uviedla po rokovaní podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS).Hlavnou témou pondelkového rokovania európskych ministrov pre poľnohospodárstvo bolo nariadenie o strategických plánoch Spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci balíka reforiem CAP po roku 2020. Podľa predloženého návrhu by členské štáty mali mať možnosť prispôsobiť nástroje svojim konkrétnym potrebám, pričom spôsob, akým to plánujú urobiť, by mali uviesť práve v spomínaných strategických plánoch CAP. V rámci tohto bodu zástupcovia členských štátov predstavili národné pozície k novej zelenej architektúre. Tá by mala byť založená na troch základných prvkoch, kondicionality, eko-schémy v I. pilieri a environmentálnej schémy v II. pilieri.uviedla vo svojom vystúpení ministerka Matečná.Európski ministri okrem budúcnosti poľnohospodárstva venovali pozornosť aj opatreniam v boji proti odlesňovaniu a degradácii lesov na globálnej úrovni. Okrem rozširovania pôdy na poľnohospodársku produkciu, ktoré je najvýznamnejšou príčinou tohto javu, sa medzi ďalšie významné faktory radia záber pôdy na výstavbu sídelnej a dopravnej infraštruktúry a ťažba dreva spôsobom, ktorý sa vymyká konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch. V poľnohospodárskej produkcii sa na odlesňovaní podieľajú najmä komodity ako mäso z hovädzieho dobytka, palmový olej a sója.zdôraznila Matečná.Súčasťou programu slovenskej delegácie v Luxemburgu bolo aj podpísanie ministerskej deklarácie Slovenska, Poľska a Českej republiky k smernici o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) po roku 2020.uzavrela Matečná.