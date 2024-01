Európsku pomoc pre utečencov by si mala Ukrajina rozdeľovať sama, vyhlásil Zelenskyj

29.1.2024 (SITA.sk) - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj by chcel, aby sa peniaze na sociálnu pomoc, ktoré ukrajinským utečencom rozdeľujú rôzne európske krajiny, radšej poskytli ukrajinskému rozpočtu a aby ich medzi týchto ľudí rozdelila samotná Ukrajina. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje rozhovor Zelenského pre nemeckého verejnoprávneho vysielateľa ARD.Ukrajinský prezident tak odpovedal na otázku, či by nemecká vláda mala zvážiť zníženie sociálnej pomoci ukrajinským mužom v odvodovom veku, ktorých je v Nemecku 200-tisíc a ušetrené peniaze použiť na podporu Ukrajiny.„Niekedy ľudia dostávajú podporu aj od (krajiny svojho nového pobytu) aj od (Ukrajiny). Áno, stáva sa to. Nehovorím tu konkrétne o Ukrajincoch v Nemecku, ale načrtávam všeobecné myšlienky. A preto som vždy hovoril, že pre nás by bolo oveľa lepšie, keby Nemecko podporilo Ukrajincov poskytnutím peňazí do ukrajinského rozpočtu. Potom by tieto peniaze prerozdelila Ukrajina," povedal Zelenskyj.