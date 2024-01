Putin sa oficiálne stal kandidátom na ruského prezidenta, jeho víťazstvo je takmer isté

Zvyšní kandidáti

Takmer istá výhra

29.1.2024 (SITA.sk) - Ruská Ústredná volebná komisia v pondelok formálne zaregistrovala vodcu Vladimira Putina ako kandidáta do marcových prezidentských volieb. Stalo sa tak po tom, čo skontrolovala 315-tisíc hlasov zozbieraných jeho kampaňou vo všetkých regiónoch Ruska. Putin kandiduje ako nezávislý kandidát, preto potreboval podľa zákona komisii predložiť prinajmenšom 300-tisíc podpisov.Ústredná volebná komisia už schválila aj ďalších troch kandidátov nominovaných politickými stranami v parlamente, ktorí nemuseli odovzdávať podpisy. Za Komunistickú stranu Ruskej federácie je to Nikolaj Charitonov, ďalej Leonid Sluckij z Liberálno-demokratickej strany Ruska a Vladislav Davankov zo strany Noví ľudia. Všetky strany zväčša podporujú politiku Kremľa.O kandidatúru sa usiluje aj 60-ročný liberálny politik Boris Nadeždin, ktorý otvorene vyzýva na zastavenie vojny na Ukrajine a začatie dialógu so Západom. Tisícky ľudí sa rozhodli podpísať Nadeždinovu kandidatúru, aby sa mohol zúčastniť vo voľbách, čo je nezvyčajný prejav sympatií k opozícii v prísne kontrolovanom politickom prostredí Ruska.Ústredná volebná komisia by podľa očakávaní mala preveriť Nadeždinove dokumenty neskôr počas tohto týždňa, a potom rozhodne či mu umožní kandidovať.Je takmer isté, že ruské prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia 15. až 17. marca, Putin vyhrá. Stále si udržiava pevnú kontrolu nad ruským politickým systémom, ktorý vybudoval za ostatných 24 rokov pri moci, a jeho prominentní kritici sú buď v zahraničí alebo vo väzení. Jeho podpora sa pohybuje okolo 80 percent. Vďaka nedávnej reforme pritom môže Putin zostať pri moci až do roku 2036.