Európsku vysielaciu úniu znepokojuje návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase

Integrita a nezávislosť RTVS

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase

16.3.2024 (SITA.sk) - Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, podľa ktorého sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas a nahradiť súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS) , podľa generálneho riaditeľa Európskej vysielacej únie (EBU) Noela Currana vyzerá ako „slabo zakrytá snaha zmeniť slovenského verejnoprávneho vysielateľa na médium kontrolované štátom".„Bol by to nebezpečný krok späť pre demokraciu a slobodu prejavu. Nezávislé, objektívne verejnoprávne médiá slúžia ako základný kameň zdravej spoločnosti, poskytujú občanom rôzne perspektívy a kontrolujú tých, ktorí sú pri moci," uviedol Curran vo vyhlásení, ktoré EBU zverejnila na svojej webovej stránke.„Musíme tvrdo chrániť integritu a nezávislosť RTVS, pretože je to nevyhnutné pre podporu informovaných občanov a ochranu demokratických hodnôt," dodal šéf EBU. Navrhovaný zákon by bol v rozpore s rôznymi medzinárodnými normami, poznamenáva ďalej vyhlásenie.Poukazuje pritom na odporúčanie Rady Európy , ktoré konštatuje, že „prvou prioritou v oblasti verejnoprávnych médií musí byť zabezpečenie toho, aby ich kultúra, politiky procesy a programovanie odrážali a zabezpečovali redakčnú a prevádzkovú nezávislosť“.EBU združuje 120 verejnoprávnych rozhlasových a televíznych organizácií z 56 krajín Európy. Podľa návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR , ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.