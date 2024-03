Policajti z Trnavského kraja absolvovali školenie o používaní automatických externých defibrilátorov (foto)

Vozidlá obvodných oddelení

Polícia by privítala ďalšie prístroje

Kedy sa používa AED?

16.3.2024 (SITA.sk) - Policajti prvého kontaktu z Trnavského kraja absolvovali školenie o používaní automatických externých defibrilátorov (AED), ktoré môžu byť rozhodujúcou pomôckou pri záchrane ľudských životov. Okrem získania nových informácií o týchto prístrojoch mali možnosť si defibrilátor aj vyskúšať.V Trnavskom kraji má polícia momentálne šesť AED prístrojov, v každom okrese je jeden. Policajti ich majú vo vozidlách prvého kontaktu, teda väčšinou ide o vozidlá obvodných oddelení.„Školenie absolvovali policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky a obvodných oddelení, ktorí obvykle ako prví prichádzajú k dopravným nehodám alebo k situáciám, kde by bolo možné využiť takýto prístroj,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Ak by bola možnosť získať ďalšie AED, polícia by ich podľa Linkešovej určite privítala. Automatický externý defibrilátor použili začiatkom tohto roku policajti zo Skalice, vzhľadom na masívny rozsah zranení chodkyne už pri záchrane jej života nepomohol.Školenie pre policajtov aj s praktickými ukážkami pripravilo Edukačno-tréningové centrum AGEL Merea. Podľa hovorkyne spoločnosti AGEL SK Evy Peterovej bol Trnavský kraj už tretím, kde sa konalo. Zaškolení policajti nebudú mať podľa nej problém použiť v prípade potreby aj iné AED, nielen tie, ktoré majú v služobných vozidlách.AED sa používa pri život ohrozujúcej poruche srdcového rytmu, pomocou elektrického výboja je schopný ho obnoviť. V Trnave ho okrem policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky majú v služobnom vozidle aj mestskí policajti.K dispozícii aj na viacerých verejných budovách, na športoviskách alebo v nákupných centrách. Zastavenie srdca môže postihnúť kohokoľvek vrátane zdravých ľudí či športovcov.Pri zástave dochádza k poruche elektrických signálov, ktoré riadia činnosť srdca, jeho rytmus sa stane náhle rýchlym a chaotickým a srdce tak nedokáže pumpovať krv do tela. Defibrilátor pomocou elektrického šoku obnovuje normálny rytmus srdca.