Európsky charitatívny ultra beh No Finish Line v Bratislave sa presúva do virtuálneho priestoru. Cieľová suma, ktorú môžu bežci vybehať pre projekty na podporu detí je 30.000 euro

19.10.2020 (Webnoviny.sk) -Organizátori našli riešenie v špeciálnej mobilnej športovej aplikácii iWATT, ktorú si bežci nainštalujú do mobilného telefónu. Potom je už na nich koľko kilometrov so zapnutou aplikáciou počas štyroch dní odbehnú. Výzva pre všetkých tých, ktorý chcú behom pomáhať a urobiť tak niečo pre deti čo to potrebujú najviac ale aj pre svoje telo sa uskutoční od 5. do 8. novembra 2020.Princíp štandardného behu NO FINISH LINE je jednoduchý a prístupný pre všetkých. Je to o behu alebo chôdzi po dobu 4 dní, toľkokrát, koľko sa účastníkom chce alebo zvládnu. Môžu zabehnúť jeden kilometer alebo maratón. Okrem finálnej sumy na podporu detských projektov budú po skončený behu zverejnení aj víťazi kategórií s najviac nabehanými kilometrami.Virtuálna edícia však do samotnej podpory detí prináša ďalšiu pozitívnu "zápletku" a tak súčasťou behu No Finish Line na Slovensku jepre organizácie, ktoré sa venujú pomoci a podpore detí a môžu získať tisícky eur, ktoré bežci počas troch dní na Slovensku vybehajú. Prostriedky na grant venoval generálny partner No Finish Line MiddleCap Group v spolupráci s nadáciou Children&Future Slovensko, ktorá beh na Slovensku organizuje.Záujemcovia, teda jednotlivci, občianske združenia, neziskové organizácie, či nadácie môžu od dnes až do štartu samotného behu podávať projekty z ktorých zástupcovia iniciatívy vyberú tri, ktoré postúpia do finále. O tom, kam finančná podpora nakoniec poputuje rozhodnú hlasovaním v aplikácii samotní bežci, ktorí sa NO FINISH LINE VIRTUAL zúčastnia, teda odbehnú aspoň kilometer a použijú pri tom aplikáciu iWATT. Finančná podpora tak skončí v rukách toho projektu, ktorý získa od účastníkov najviac hlasov v podobe zabehnutých kilometrov. Výber projektu za ktorý budú účastníci "naháňať" kilometre bude súčasťou bežeckej aplikácie. Žiadosti môžu dotknuté organizácie podávať prostredníctvom internetovej stránky www.nofinishline.sk www.nofinishline.sk "Po úspešnom premiérovom ročníku sme sa aj napriek pandémii Covid 19, rozhodli neprerušiť výbornú myšlienku, ktorá spája zdravý pohyb s pomocou deťom. Tiež nás oslovila možnosť virtuálne preniesť No Finish Line na celé Slovensko a tak pomoc ešte rozšíriť," hovorí o podpore virtuálnej edícii Miroslav Výboh, chairman MiddleCap Group.No Finish Line, beh podporujúci myšlienku ochrany práv detí by tento rok oslávil v Európe svoju 21. ročník. K Parížu, Aténam, Olso, Nice a Monacu sa mala po druhý krát pripojiť aj Bratislava.Počas premiérového ročníka 2019 sa v Bratislave počas piatich dní sa na nábreží Dunaja vystriedalo viac ako 2600 bežcov medzi ktorými nechýbali ani také športové hviezdy ako Peter Sagan, Ľubomír Višňovský, Matej Tóth, či olympionici Dominik Hrbatý, Jozef Lohyňa alebo olympijskí víťazi vo vodnom slalome bratia Hoschornerovci. Úspešní športovci, no aj množstvo detských bežcov robili spoločnosť patrónovi podujatia kniežaťu monackému Albertovi II. Aj vďaka tejto silnej podpore účastníci zabehli celkom 36059 kilometrov.Pri zrode charitatívneho behu NO FINISH LINE stála v roku 1999 Monacká obchodná komora s cieľom podporiť myšlienku vyhlásenia 20. novembra za univerzálny medzinárodný deň práv dieťaťa.Informačný servis