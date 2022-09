Európsky parlament prijal nové pravidlá o primeraných minimálnych mzdách v Únii, práca sa musí oplatiť

primeraných

Právomoc členských štátov

Ľudia sa snažia vyžiť

14.9.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) v stredu prijal nové pravidlá ominimálnych mzdách v Európskej únii (EÚ) . V tlačovej správe o tom informoval tlačový atašé EP na Slovensku Ján Jakubov „Cieľom právneho predpisu EÚ, ktorý bol dohodnutý v júni s Radou, je zlepšiť pracovné a životné podmienky všetkých pracujúcich v Únii a podporiť ekonomický a sociálny pokrok. Stanovuje preto minimálne požiadavky na primeranosť zákonných minimálnych miezd určených vnútroštátnym právom a/alebo kolektívnymi zmluvami. Takisto zefektívňuje prístup pracujúcich k ochrane minimálnej mzdy,“ uvádza sa v správe.Spomenutá smernica, za ktorú hlasovalo dovedna 505 zákonodarcov, sa bude týkať všetkých pracujúcich v únii, ktorí majú pracovnú zmluvu alebo sú v pracovnoprávnom vzťahu.„Členské krajiny, v ktorých je už minimálna mzda chránená výlučne prostredníctvom kolektívnych zmlúv, nebudú musieť zaviesť tieto pravidlá ani zabezpečiť všeobecnú platnosť týchto zmlúv,“ dodáva parlament.Stanovenie minimálnej mzdy zostáva v právomoci členských štátov. Tie však budú musieť zaručiť, aby ich minimálne mzdy umožňovali pracujúcim viesť dôstojný život, a to aj vzhľadom na životné náklady a všeobecnú mzdovú úroveň.„Ceny za potraviny, účty za energie a bývanie rastú. Ľudia skutočne zápasia s tým, aby vyžili. Nemáme čas na plytvanie, práca sa musí oplatiť. V tejto smernici sa stanovujú normy toho, ako by malaminimálna mzda vyzerať. Zároveň podporujeme kolektívne vyjednávanie, takže viac pracujúcich bude lepšie chránených,“ povedala spravodajkyňa Agnes Jongerius.Rada by mala dohodu formálne schváliť v septembri. Členské štáty budú mať potom dva roky na to, aby dosiahli súlad so smernicou.