Európsky parlament prijal nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí

Členovia Európskeho parlamentu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 12. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nové opatrenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré zároveň sprísnia aj kontrolu hotovostných tokov. Smernica a nariadenie by mali pomôcť v boji proti terorizmu v EÚ.Za smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí hlasovalo 634 poslancov, 46 bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.Nariadenie o lepšej kontrole hotovostných peňažných prostriedkov podporilo 625 poslancov, proti bolo 39 a 34 sa zdržalo hlasovania.Nová smernica chce odstránením medzier v aktuálnych pravidlách proti praniu špinavých peňazí sťažiť financovanie teroristických skupín a rôznych protiprávnych aktivít.Cieľom nariadenia je uľahčiť zodpovedným orgánom odhalenie a zastavenie podozrivých finančných tokov.Nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí zavádzajú: celoúnijné definície trestných činov súvisiacich s praním špinavých peňazí; celoúnijné minimálne sankcie (najvyššia trestná sadzba za pranie špinavých - aspoň štyri roky odňatia slobody); nové dodatočné sankcie, ktoré znemožnia osobe odsúdenej za pranie špinavých peňazí uchádzať sa o verejnú funkciu či zotrvať vo funkcii pracovníka verejnej správy a zamedzia jej prístup k verejnému financovaniu.Nariadenie, ktoré sa týka kontroly hotovostných tokov cez vonkajšie hranice EÚ, rozširuje definíciu hotovosti o zlato a anonymné predplatené platobné karty, povoľuje zodpovedným orgánom zaznamenávať aj pohyby hotovosti pod súčasnou hranicou 10.000 eur a zavádza oznamovaciu povinnosť aj na nesprevádzanú hotovosť, čiže na peniaze zasielané poštou či kuriérom.Podľa vyhlásenia jedného zo spravodajcov uznesenia, talianskeho poslanca Ignazia Corraa, nové pravidlá o kriminalizácii prania špinavých peňazí udrú na páchateľov tam, kde ich to bolí najviac: v oblasti peňazí.Poslanci presadili, aby do nových pravidiel boli zakomponované osvedčené medzinárodné postupy a odstránili sa niektoré nedostatky súčasného právneho rámca.