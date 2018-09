Súčasný primátor Brezna nebude mať v komunálnych voľbách súpera

Na snímke Tomáš Abel, štvrtý z prava.. Foto: FOTO TASR - Branislav Račko Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Brezno 12. septembra (TASR) – V novembrových komunálnych voľbách sa v horehronskej metropole Brezno bude o post primátora uchádzať iba jeden kandidát, a to súčasný primátor Tomáš Abel. V histórii komunálnych volieb v tomto meste sa ešte nestalo, aby kandidát na prvého muža mesta nemal súpera.Ako v stredu pre TASR konštatoval Abel, aj toto vníma ako "odpoveď" obyvateľov na výsledky svojej doterajšej štvorročnej práce a úsilia jeho tímu na magistráte. Do volieb ide opäť ako nezávislý a získať 2500 podpisov od Brezňanov nemal žiadny problém.Počas štyroch rokov sa snažil spolupracovať so všetkými poslancami mestského zastupiteľstva, či už z koaličných alebo opozičných strán a nachádzať v ich spoločnom rozhodovaní kompromis v prospech občanov.Napriek tomu, že budúci primátor mesta Brezno je zrejmý, Abel vyzýva občanov, aby v čo najvyššom počte prišli 10. novembra k volebným urnám a odovzdali svoj hlas ľuďom, ktorí ich majú najbližšie štyri roky zastupovať v mestskom parlamente.O 21 poslaneckých mandátov má záujem 58 kandidátov, ktorých ešte musí po splnení všetkých zákonných náležitostí zaregistrovať mestská volebná komisia. Primátor sa v tento deň dozvie, s akým silným mandátom môže počítať v nasledujúcom funkčnom období.