Európsky parlament schválil digitálne COVID pasy, nebude v nich iba potvrdenie o očkovaní

Bez podvodov a falšovania

Nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje

Únia vyčlení ďalšie peniaze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu zakončili proces schvaľovania digitálneho COVID osvedčenia Európskej únie (EÚ) , ktorého cieľom je uľahčiť cestovanie v bloku počas pandémie koronavírusu a prispieť k hospodárskemu ozdraveniu.V tlačovej správe o tom informuje tlačové stredisko EP. Nové nariadenie o digitálnom COVID osvedčení EÚ pre jej občanov prešlo parlamentom s pomerom hlasov 546 za a 93 proti, pričom 51 poslancov sa zdržalo hlasovania.Nariadenie o osvedčení pre príslušníkov tretích krajín prijali poslanci pomerom hlasov 553 za a 91 proti, hlasovania sa zdržalo 46 členov parlamentu. Nariadenia musí ešte schváliť aj Rada EÚ.Osvedčenia budú bezplatne vydávať vnútroštátne orgány a majú byť k dispozícii v papierovej alebo digitálnej forme s QR kódom. Pre ich držiteľov poslúžia ako potvrdenia očkovania proti ochoreniu COVID-19, negatívneho výsledku nedávno absolvovaného testu alebo prekonania ochorenia.Osvedčenie však nebude podmienkou využívania práva na voľný pohyb a nebude sa považovať za cestovný doklad. Systém osvedčení EÚ formálne zavedie 1. júla na 12 mesiacov. Spoločný rámec EÚ prinesie interoperabilné a v celej Únii overiteľné osvedčenia a mal by zabrániť podvodom a falšovaniu.Všetky osobné údaje na osvedčeniach sa musia spracúvať v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Osvedčenia sa budú overovať offline a nebudú sa uchovávať žiadne osobné údaje.Europoslanci počas rokovaní so zástupcami ministrov krajín EÚ o konečnej podobe pravidiel súvisiacich s osvedčeniami presadili dohodu, podľa ktorej členské štáty Únie nebudú môcť uvaliť na držiteľov osvedčenia ďalšie cestovné obmedzenia, ako sú karanténa, samoizolácia či testovanie, pokiaľ nebudú nevyhnutné a primerané z dôvodu ochrany verejného zdravia.Prijatie takýchto opatrení musí prihliadať na vedecké dôkazy vrátane dát, ktoré zverejňuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Pred začiatkom uplatňovania dodatočných obmedzení by mali byť Európska komisia a členské štáty upozornené najneskôr do 48 hodín, verejnosť aspoň 24 hodín.Štáty EÚ by sa mali postarať o cenovo prijateľné a široko dostupné testovanie. Komisia na žiadosť Parlamentu prisľúbila uvoľniť z nástroja núdzovej podpory EÚ sumu vo výške 100 miliónov eur, ktorá umožní členským štátom nakúpiť testy a následne aj vydávať osvedčenia EÚ o ich podstúpení, uvádza sa v tlačovej správe.Všetky krajiny EÚ budú akceptovať osvedčenia o očkovaní vydané v iných členských štátoch pre vakcíny, ktoré schválila Európska lieková agentúra.O uznaní osvedčení týkajúcich sa vakcín schválených v rámci vnútroštátnych povoľovacích postupov alebo očkovacích látok, ktoré schválila Svetová zdravotnícka organizácia na núdzové použitie, rozhodnú členské štáty samy.