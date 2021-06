Mikulec sa chce stretnúť s Hegerom aj Krajniakom. Sulík si myslí, že minister vnútra odvolaný nebude

aktualizované 9. júna 10:49



9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Roman Mikulec (OĽaNO) by sa mal stretnúť v pondelok 14. júna s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) a šéfom rezortu práce Milanom Krajniakom (Sme rodina). Povedal to pred stredajším rokovaním vlády.Mikulec by si podľa svojich slov nechal vysvetliť niektoré veci, ktoré Krajniak komunikuje mediálne. Ten v nedeľu 6. júna v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom povedal, že minister vnútra sa stráca v tom, čo sa mu deje v rezorte. „Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne. Tak dobrý minister vnútra nekoná,“ zhodnotil šéf rezortu práce.Mikulec bude čeliť budúci týždeň odvolávaniu v parlamente. Nie je podľa neho celkom v poriadku, ak koaličný poslanec zahlasuje za odvolanie ministra. Minister hospodárstva a líder koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka pred rokovaním vlády uviedol, že Mikulec nebude odvolaný zo svojej funkcie.