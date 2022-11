Európsky parlament stále trvá na tom, aby EÚ zmrazila financie pre Maďarsko

Ochrana rozpočtu EÚ

Riziko stále pretrváva

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament tvrdí, že Európska komisia Rada EÚ by mali odolať tlaku Maďarska a pokračovať v prijímaní navrhovaných opatrení podmienenosti právneho štátu na pozastavenie kohéznych fondov EÚ. Parlament o tom vo štvrtok informoval v tlačovej správe.Zákonodarcovia v prijatom uznesení uviedli, že 17 nápravných opatrení, o ktorých rokovali Komisia a Maďarsko, „nie sú dostatočné na riešenie existujúceho systémového rizika pre finančné záujmy EÚ“, a to ani vtedy, ak sa v plnej miere implementujú.Poslanci vyzývajú členské štáty EÚ, aby prijali navrhované opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti „s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku“ a aby ich zrušili až po tom, ako maďarské nápravné opatrenia budú mať udržateľný účinok. „Ak budú tieto opatrenia v budúcnosti zrušené, Únia by mala pristúpiť k finančnej náprave“.Podľa EP pretrváva riziko zneužitia finančných prostriedkov EÚ v Maďarsku a Komisia by nemala schváliť maďarský plán obnovy a odolnosti, kým krajina v plnej miere nesplní všetky odporúčania v oblasti právneho štátu a všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ Europoslanci navyše tvrdia, že Maďarsko zneužíva jednomyseľné hlasovanie v Rade EÚ, aby vyvíjalo tlak na úniu.