Zelenskyj by mal podľa Lukašenka pristúpiť k mierovým rokovaniam skôr, ako Rusko zničí Ukrajinu

24.11.2022 (Webnoviny.sk) - Bieloruský vodca Alexander Lukašenko povedal, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal zastaviť a začať rokovať s Ruskom, ak sa chce vyhnúť obrovským stratám a úplnemu zničeniu Ukrajiny.Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na telegramový kanál Pul Perego, ktorý uverejnil videorozhovor Lukašenka pre ruské médiá.„Všetko je v rukách Ukrajiny. Nie preto, že by som chcel tlačiť na Zelenského a Ukrajinu. Ak nechcú smrť, treba to zastaviť, lebo bude nasledovať úplné zničenie Ukrajiny,“ povedal Lukašenko.Ten dodal, že počas druhej svetovej vojny zomrelo v ZSSR 30 miliónov ľudí, no teraz to „nikto ani nespomína“ a s Nemeckom „sú pripravení nielen rozprávať, ale aj spolupracovať“. Lukašenko si je istý, že to isté sa stane aj v prípade vojny medzi Ukrajinou a Ruskom.