Európsky parlament vystríha pred politikmi a stranami, ktoré vedome slúžia záujmom Moskvy

8.2.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sú znepokojení neprestajným úsilím Ruska podkopať európsku demokraciu rôznymi formami zasahovania a dezinformácií a vystríhajú pred zvolenými politikmi a stranami v Európe, ktorí vedome slúžia záujmom Moskvy. Parlament o tom informuje na svojej webstránke.V uznesení, ktoré parlament prijal vo štvrtok, europoslanci uvádzajú, že sa Kremeľ pokúša zasiať rozdiely medzi európskymi občanmi. Preto verbuje niektorých europoslancov ako „agentov vplyvu“ a vytvára si závislý vzťah s určitými európskymi politickými stranami, a to aj cez financovanie. Oni následne posilňujú ruskú propagandu a slúžia záujmom Ruska.Po medializovaných správach o tom, že lotyšská europoslankyňa Tatjana Ždanoka údajne pôsobila ako informátorka ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) , uznesenie zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby EP aj lotyšské orgány túto záležitosť dôkladne vyšetrili a určili vhodné sankcie a postup trestného konania.Dokument poukazuje aj na ďalšie prípady europoslancov, ktorí vedome slúžia záujmom Moskvy, napríklad prostredníctvom falošných volebných pozorovateľských misií na územiach okupovaných Ruskom. Europarlament poukazuje na to, že sa Rusko zameriava na rôzne krajiny Únie.Poslanci, odvolávajúc sa na pravidelné odhalenia v celej Európe počas mnohých rokov, pobúrení tým, že Rusko, ktoré často porušuje legislatívu členských štátov EÚ, našlo v snahe zasahovať a ovplyvňovať demokraciu spôsoby, ako poskytnúť značné finančné prostriedky politickým stranám, politikom, úradníkom a hnutiam v niekoľkých demokratických krajinách. Uznesenie spomína aj príklady nedávnych pokusov ruského zasahovania v Nemecku, vo Francúzsku či na Slovensku.Znepokojujú ich aj dezinformácie a nezákonný obsah, ktorý sa šíri na sociálnej sieti X . Keďže Moskva podporuje separatistické hnutia v Európe, europoslancov tiež znepokojujú údajné vzťahy medzi katalánskymi separatistami, vrátane zástupcov regionálnej vlády, s ruskou administratívou.Prípady, ktoré sa týkajú kontaktov medzi príslušnými katalánskymi poslancami a ruskými zástupcami, by sa podľa nich mali postúpiť Poradnému výboru EP pre správanie poslancov na ďalšiu kontrolu a príslušné orgány by mali účinne vyšetriť prepojenia poslancov spájaných s Kremľom. Ruské zasahovanie v Katalánsku je súčasťou širšej ruskej stratégie na podporu vnútornej destabilizácie a nejednoty EÚ, konštatuje EP.