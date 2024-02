Potopenie lode s migrantmi si vyžiadalo 13 mŕtvych a vyše dvadsať nezvestných, tragédia sa stala pri tuniskom pobreží

8.2.2024 (SITA.sk) - Najmenej 13 sudánskych migrantov zomrelo a 27 ďalších je považovaných za nezvestných po tom, čo sa ich čln vo štvrtok potopil pri tuniskom pobreží, keď sa plavili do Európy.Tuniskej pobrežnej stráži sa po incidente, ktorý sa odohral 14 kilometrov od mesta Chebba,a po nezvestných pátrajú, povedal hovorca regionálneho súdu. Preživší povedali, žeSkupina podľa preživších vyplávala z pobrežia neďalekého Sfaxu, odkiaľ sa bežne migranti vydávajú na nebezpečnú cestu cez Stredozemné more do Talianska. Čln sa potopil krátko po tom, ako vyplával.Takéto pokusy dostať sa z Tuniska upozorňovali na hromadné vyhostenia a svojvoľné zatýkanie migrantov v Tunisku, kde úrady evidujú príchod ďalších migrantov na pokusy o prechod cez Stredozemné more zo severoafrickej krajiny do Európy. Tuniské fórum pre hospodárske a sociálne práva citovalo výpovede svedkov, z ktorých vyplýva, že situácia sa stala obzvlášť vyhrotenou v okolí tuniských hraníc s Líbyou a Alžírskom a aj v okolí Sfaxu.