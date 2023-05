Európsky parlament vyzval Kosovo a Srbsko na obnovu dialógu a normalizáciu vzájomných vzťahov

Sankcie voči Rusku a reformy

Podpora protidemokratickej politiky

10.5.2023 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu vo dvoch správach prijatých v stredu vyzvali Kosovo a Srbsko, aby obnovili dialóg a normalizovali vzájomné vzťahy.Parlament pritom zdôraznil, že normalizácia vzťahov medzi Prištinou a Belehradom je prioritou a predpokladom pristúpenia oboch krajín k Európskej únii. Europarlament o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy.„Poslanci vítajú žiadosť Kosova o členstvo v EÚ a uzavretie dlho očakávanej dohody, ktorá občanom prinesie liberalizáciu vízového režimu. Uznávajúc úspechy Kosova v reformách súvisiacich s EÚ ako je boj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii poslanci zároveň zdôrazňujú, že tempo prístupového procesu bude závisieť od pokroku v oblasti právneho štátu, základných práv a zlepšenia právneho poriadku krajiny,“ uvádza sa v správe v súvislosti s Kosovom.Čo sa týka Srbska, europoslanci vo svojej správe tvrdia, že „prístupové rokovania s Belehradom by mali pokročiť len vtedy, ak sa krajina zosúladí so sankciami EÚ voči Rusku a dosiahne významný pokrok v reformách súvisiacich s EÚ“.Uvádzajú taktiež pokrok v oblasti právneho štátu a základných práv, fungovania demokratických inštitúcií a záväzku k spoločným európskym právam a hodnotám.Poslanci zdôrazňujú význam zosúladenia so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ, najmä čo sa týka ruskej vojny proti Ukrajine.Poslanci zároveň chcú, aby EÚ prehodnotila rozsah svojej finančnej pomoci Srbsku, ak bude pokračovať podpora protidemokratickej politiky, a vyzývajú Európsku komisiu, aby zabezpečila, že všetky výdavky EÚ budú plne v súlade s vlastnými strategickými cieľmi a záujmami EÚ.V súvislosti s Kosovom poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili poľutovanie nad tým, že iniciatívy na zapojenie srbskej komunity do politických, sociálnych a hospodárskych štruktúr Kosova sú naďalej veľmi obmedzené a vyzývajú kosovskú vládu a zástupcov kosovských Srbov, aby prekonali rozdiely medzi komunitami.