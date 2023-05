Królewiec namiesto Kaliningradu. Poliaci zrejme budú ruskú enklávu oficiálne nazývať po svojom a Kremeľ zúri

Kalinin sa podpísal pod masaker

10.5.2023 - Kremeľ rozhnevalo utorkové odporúčanie poľského vládneho orgánu nazývať ruskú exklávu Kaliningrad tradičným Królewiec.Podľa neho to „hraničí so šialenstvom“ a je to „nepriateľský čin“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Poľský výbor pre štandardizáciu geografických názvov mimo Poľskej republiky v utorok odporučil, aby bol Kaliningrad s okamžitou platnosťou v Poľsku nazývaný Królewiec a okolitá oblasť Obwód Królewiecki.Názov Kaliningrad podľa neho nesúvisí s mestom ani regiónom a v Poľsku má „emotívny a negatívny“ ohlas.Kaliningrad bol pred druhou svetovou vojnou známy ako Königsberg, po poľsky Królewiec (v slovenčine Kráľovec, pozn. red.) a bol súčasťou Východného Pruska.Sovieti ho dostali pod správu po druhej svetovej vojne a pomenovali ho po Michailovi Kalininovi, členovi Politbyra a jednému zo signatárov nariadenia popravy viac ako 21-tisíc vojnových zajatcov v Katynskom lese v roku 1940.Ruská invázia na Ukrajinu a jej propagandistické snahy podnietili Poľsko, aby prehodnotilo kontroverzné „vynútené mená“, skonštatoval poľský výbor.„Každá krajina má právo používať vo svojom jazyku tradičné názvy tvoriace jej kultúrne dedičstvo, ale nemožno ju nútiť, aby v jej jazyku používala pre ňu neprijateľné názvy,“ dodal.Hoci odporúčanie štátneho výboru nie je záväzné, očakáva sa, že poľské štátne orgány budú teraz Kaliningrad označovať ako Królewiec, uvádza BBC. Poľské ministerstvo zahraničných vecí vydalo kladné hodnotenie zmeny názvu.„Vieme, že v priebehu histórie Poľsko z času na čas skĺzlo do tohto šialenstva nenávisti voči Rusom,“ reagoval na odporúčanie hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Kaliningradská oblasť je pre Moskvu strategicky dôležitá, pretože tam je v prístave Baltijsk základňa ruskej Baltskej flotily a je to jej jediný európsky nemrznúci prístav.