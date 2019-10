Európsky parlament zakázal Puigdemontovi vstup do svojho sídla

Carles Puigdemont, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. októbra (TASR) - Európsky parlament (EP) zaviedol úplný zákaz vstupu do svojho sídla pre bývalého separatistického predsedu katalánskej vlády Carlesa Puigdemonta, na ktorého španielske súdy v pondelok vydali nový európsky zatykač a žiadosť o vydanie.Pre španielsku tlačovú agentúru Efe, ktorú citujú viaceré európske tlačové agentúry, to potvrdili zdroje z prostredia EP. Dôvodom tohto rozhodnutia je dodržiavanie spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a európskymi inštitúciami.Zákonodarný zbor EÚ prijal podobné rozhodnutie aj v novembri 2017, keď v Madride vydali prvý zatykač na bývalého predsedu katalánskej regionálnej vlády - krátko po tom, ako Puigdemont po nezákonnom referende o nezávislosti našiel útočisko v Belgicku.Sudca španielskeho Najvyššieho súdu Pablo Llarena v pondelok vydal nový medzinárodný zatykač na bývalého katalánskeho premiéra pre podozrenie z organizácie vyhlásenia nezávislosti Katalánska v októbri 2017. K vydaniu zatykača na Puigdemonta, ktorý stále žije v belgickom azyle, došlo v deň, keď španielsky súd poslal do väzenia deviatich z dvanástich katalánskych lídrov, ktorým vymeral tresty od deviatich do trinástich rokov väzenia.Puigdemont bol v májových eurovoľbách zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, ale nemôže nastúpiť do úradu. V marci tohto roku bol ako hosť iného katalánskeho poslanca prvýkrát na pôde EP v Bruseli, kde sa zúčastnil na otvorení výstavy venovanej katalánskemu jazyku. Koncom mája mu však nebol povolený vstup do sídla tejto inštitúcie, keď chcel získať dočasnú akreditáciu ako právoplatný člen Európskeho parlamentu, pretože jeho meno nebolo na úradnom zozname Španielska obsahujúcom mená zvolených poslancov EP.Katalánsky expremiér bol zvolený do EP za stranu Slobodní pre Európu, avšak jeho zvolenie bolo potrebné potvrdiť formou osobnej prísahy pred španielskou volebnou komisiou. K tomu nedošlo, lebo ak by sa Puigdemont vrátil do Španielska, okamžite by ho zatkli.Rozhodnutie španielskeho súdu vyvolalo v utorok protest v Bruseli, keď na Schumanovom námestí, v blízkosti inštitúcií EÚ, sa na obed zhromaždilo okolo 300 ľudí. Tí podľa správ tlačovej agentúry Belga protestovali proti odsúdeniu deviatich katalánskych politikov žiadajúcich nezávislosť svojho regiónu. Medzi demonštrantmi boli Katalánci, členovia bývalej regionálnej vlády, ktorí našli útočisko v Belgicku, vrátane Puigdemonta, ako aj niektorí poprední predstavitelia nacionalistickej strany Nová flámska aliancia (N-VA).spravodajca TASR Jaromír Novak