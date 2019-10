Poslanci ukončili deň novelami z dielne ministerstva zdravotníctva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. októbra (TASR) - Poslanci ukončili prvý rokovací deň 51. schôdze Národnej rady (NR) SR novelami z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Diskusia v pléne bola minimálna. Rokovacia sála parlamentu bola v závere dňa takmer prázdna, sedelo v nej minimum poslancov.Zákonodarcovia prerokovali návrh na zmenu v zozname omamných a psychotropných látok. Rozšíriť by sa mal o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Zároveň sa z tohto zoznamu má vypustiť látka Cannabidiol, CBD. Predpokladá to novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.Zaoberali sa tiež navrhovanými zmenami v zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Podľa predloženej právnej úpravy by sa na ministerstve zdravotníctva mohli zriadiť nové etické komisie pre rozhodovanie o žiadostiach o povolenie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok a štúdie výkonu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro. Návrh na ich zriadenie vyplýva z nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ.Poslanci budú v stredu (16. 10.) pokračovať rokovaním o novelách z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Rezort navrhuje presne stanoviť bezpečnostné požiadavky detských ihrísk. Právna norma má stanoviť systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá ich prevádzky, vrátane pravidelných odborných kontrol.Druhou novelou zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody sa má upraviť oblasť poskytovania akreditačných služieb. Upraviť sa má napríklad pojem akreditačná služba tak, aby bol v súlade so službami ponúkanými Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).