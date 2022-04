Európsky súd pre ľudské práva dal za pravdu väzňovi, Slovensko nerešpektovalo jeho práva a bude ho musieť odškodniť

Odsúdený namietal zlé zaobchádzanie

Voľný výklad zákona

Platí prezumpcia neviny

Systém odoprel väzňovi právnu ochranu

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.Sťažoval sa na umiestnenie v oddiele s bezpečnostným režimom a na podmienky v ústavoch v Leopoldove, Ilave a v Banskej Bystrici-Kráľovej.Odsúdený tam bol umiestnený od júna 2015 až do júla 2018. Sťažovateľ požadoval 29 500 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 4 188 eur z titulu nákladov a výdavkov.ESĽP mu priznal 12 500 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 2 888 eur za náklady a výdavky. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR Ďalej sa sťažoval na obmedzenie jeho práva na návštevy a na nedostatok súdneho prieskumu týchto opatrení. Odvolával sa na články Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zakotvujúce zákaz zlého zaobchádzania, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na prístup k súdu a právo na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy.V prípade sťažovateľa sa väzenské orgány v tomto ohľade odvolávali na jeho predchádzajúce odsúdenie, jeho stíhanie za trestné činy, ktoré mal údajne spáchať v minulosti, a jeho osobnostné črty. ESĽP vyjadril určitú kritiku vo vzťahu k právnej úprave, a to najmä z dôvodu, že zákon nešpecifikuje povahu preventívno-bezpečnostných dôvodov na zavedenie takéhoto režimu, čo naznačuje, že jeho výklad zahŕňa určitú mieru voľnej úvahy zo strany väzenskej správy.ESĽP ďalej vyjadril názor, že počiatočné rozhodnutie o umiestnení väzňa do oddielu môže do určitej miery spočívať na predpokladoch založených na predchádzajúcich udalostiach.Poukázal na to, že odvolávanie sa v tejto súvislosti iba na trestný čin, za ktorý bol väzeň odsúdený, už kritizoval Výbor na zabránenie mučeniu vo svojej najnovšej správe o Slovensku.Ten zdôraznil, že zavedenie takéhoto režimu by malo byť vždy založené na individuálnom posúdení rizika a potrieb a nemalo by byť automatickým výsledkom uloženého trestu.Okrem toho, zistenie preventívno-bezpečnostných dôvodov na základe údajných trestných činov, za ktoré väzeň nebol právoplatne odsúdený, je vo svojej podstate v rozpore s prezumpciou neviny.ESĽP dospel k záveru, že vnútroštátny systém neposkytoval sťažovateľovi primeranú právnu ochranu pred zneužitím, požadovanú v zmysle princípov právneho štátu v demokratickej spoločnosti.Bolo teda porušené sťažovateľovo právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Pokiaľ ide o námietky vznesené na základe článkov 3 a 6 Dohovoru, zaručujúce zákaz zlého zaobchádzania a právo na prístup k súdu, ESĽP uznal argumenty vlády a námietky zamietol.