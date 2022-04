Wolt rozváža už aj švédske potraviny z IKEA

1.4.2022 (Webnoviny.sk) -Od 1. apríla si môžu zákazníci cez Wolt objednať špeciality z obľúbeného švédskeho reťazca IKEA. V ponuke nájdu trvanlivé potraviny ako napríklad dezerty a sušienky, snacky, rôzne prílohy, nápoje alebo mrazené potraviny, ako ryby, či legendárne mäsové i bezmäsité guľôčky. Švédske produkty budú kuriéri Woltu doručovať zákazníkom v Bratislave v šesť kilometrovom okruhu doručenia. "Vnímame, že zákazníci čím ďalej tým častejšie nakupujú online, a to aj potraviny. Dlhodobým cieľom IKEA je ponúkať rôzne možnosti pohodlného nakupovania, a preto sme sa rozhodli spolupracovať s Woltom. V našom stredoeurópskom regióne pôjde o druhú spoluprácu týchto spoločností, ktoré obe majú škandinávske korene. Veríme, že bude úspešná," hovorí Jakub Slavík, Food Commercial Leader IKEA Česká republika, Maďarsko, Slovensko.Potraviny IKEA je možné objednať v aplikácii alebo na stránke www.wolt.sk medzi 11. a 22. hodinou. Minimálna výška nákupu z IKEA je stanovená na 10 eur. Počas prvého týždňa budú môcť všetci zákazníci využiť bezplatné doručenie v rámci oblastí doručenia v Bratislave. Neskôr bude cena doručenia začínať od 1,49 eur. Od 9. apríla do 19. apríla získajú zákazníci z nákupu navyše 20-percentný cashback, ktorý môžu použiť na ďalší nákup."Zákazníkom chceme vo Wolte vždy prinášať len tú najlepšiu ponuku, preto sa veľmi tešíme z tohto partnerstva. Výrobky z IKEA sú veľmi obľúbené a kvalitné, rovnako ako doručovací servis Woltu, pričom obe spoločnosti si zakladajú na zákazníckej skúsenosti. Naša spolupráca je súčasťou rozširovania nášho portfólia partnerov z oblasti retailu, čím smerujeme k tomu, aby sme čoskoro doručovali zákazníkom všetko, čo sa zmestí do kuriérskeho batohu," hovorí o nadviazaní novej spolupráce Tomáš Beniak, generálny riaditeľ Wolt Slovensko. Rozšíriť práve ponuku potravín je pre Wolt v súčasnosti jednou z najväčších priorít.Informačný servis